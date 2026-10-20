Ізраїль і Ліван провели переговори у штабі CENTCOM у США — Jerusalem Post

Представники Ізраїлю та Лівану провели зустріч у штаб-квартирі Центрального командування США (CENTCOM) у Тампі, штат Флорида. Про це з посиланням на два джерела в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомляє Jerusalem Post.

Зустріч на базі Макдилл

Переговори відбулися на авіабазі Макдилл. За даними співрозмовників видання в ЦАХАЛ, їхньою метою було продовження виконання рамкової домовленості, досягнутої за посередництва США. Вона передбачає роззброєння підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла».

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Питання безпеки

Ліванське медіа Beirut Wire в понеділок повідомило, що Ліван готував делегацію до переговорів, які, як очікувалося, мали тривати до середи. За інформацією Beirut Wire, ці контакти не є мирними переговорами: на порядку денному стоять питання безпеки, а не нормалізація відносин.

За даними Beirut Wire, президент Лівану Жозеф Аун підтвердив участь країни в переговорах. Серед вимог Лівану видання назвало припинення ізраїльських операцій на півдні країни, де ізраїльські військові діють проти «Хезболли», а також виведення ізраїльських сил із Лівану. До зустрічі у Флориді сторони проводили попередні раунди переговорів у Вашингтоні та Римі.

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