Болгарія припинить фінансувати летальну зброю для України

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Уряд Болгарії більше не фінансуватиме летальне озброєння для України через Європейський фонд миру (EPF). Надалі країна планує спрямовувати кошти лише на нелетальну допомогу.

«Болгарія фінансуватиме для України лише нелетальну допомогу; крім того, вона наполягатиме на тому, щоб болгарське фінансування спрямовувалося насамперед у регіони з етнічним болгарським населенням», — заявили в уряді країни.

Уряд Румена Радєва обґрунтував це рішення, посилаючись на стратегічний інтерес Болгарії «у припиненні бойових дій поблизу її кордонів, а також на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, водночас виступаючи проти тривалого військового протистояння».

«Зосередження виключно на невійськовій допомозі надсилає міжнародній спільноті чіткий сигнал: Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, проте відкидає логіку нескінченного військового протистояння та шукає шляхи для відкриття дипломатичних каналів для переговорів», — зазначили в уряді.

Зауважується, що внесок Болгарії до Європейського фонду миру (EPF) у поточному році становить трохи більш як 9 мільйонів євро, хоча конкретної частки на закупівлю зброї для України виділено не було.

Раніше цього року на підставі рішення попереднього уряду Росена Желязкова, ухваленого в лютому, країна вже надала Україні допомогу на суму понад 6 мільйонів євро через цей механізм.

Європейський фонд миру діє з 2021 року, а його загальний обсяг перевищує 17 мільярдів євро. У вересні цього року Європейський Союз схвалив виділення понад 6 мільярдів євро на фінансування закупівлі зброї для України.

Болгарія отримала понад 3 мільйони євро відшкодування через цей фонд після передачі військової техніки.

Про це йдеться у пресрелізі уряду, 21 жовтня, повідомляється із посиланням на Novinite.

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