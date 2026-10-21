Болгарія припинить фінансувати летальну зброю для України
Уряд Болгарії більше не фінансуватиме летальне озброєння для України через Європейський фонд миру (EPF). Надалі країна планує спрямовувати кошти лише на нелетальну допомогу.
«Болгарія фінансуватиме для України лише нелетальну допомогу; крім того, вона наполягатиме на тому, щоб болгарське фінансування спрямовувалося насамперед у регіони з етнічним болгарським населенням», — заявили в уряді країни.
Уряд Румена Радєва обґрунтував це рішення, посилаючись на стратегічний інтерес Болгарії «у припиненні бойових дій поблизу її кордонів, а також на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, водночас виступаючи проти тривалого військового протистояння».
«Зосередження виключно на невійськовій допомозі надсилає міжнародній спільноті чіткий сигнал: Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, проте відкидає логіку нескінченного військового протистояння та шукає шляхи для відкриття дипломатичних каналів для переговорів», — зазначили в уряді.
Зауважується, що внесок Болгарії до Європейського фонду миру (EPF) у поточному році становить трохи більш як 9 мільйонів євро, хоча конкретної частки на закупівлю зброї для України виділено не було.
Раніше цього року на підставі рішення попереднього уряду Росена Желязкова, ухваленого в лютому, країна вже надала Україні допомогу на суму понад 6 мільйонів євро через цей механізм.
Європейський фонд миру діє з 2021 року, а його загальний обсяг перевищує 17 мільярдів євро. У вересні цього року Європейський Союз схвалив виділення понад 6 мільярдів євро на фінансування закупівлі зброї для України.
Болгарія отримала понад 3 мільйони євро відшкодування через цей фонд після передачі військової техніки.
Про це йдеться у пресрелізі уряду, 21 жовтня, повідомляється із посиланням на Novinite.
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