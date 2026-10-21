保加利亚将停止向乌克兰提供致命武器的资金

保加利亚政府将不再通过欧洲和平基金（EPF）为乌克兰提供致命性武器的资金。今后，该国计划仅将资金用于非致命性援助。

“保加利亚将仅向乌克兰提供非致命性援助；此外，保加利亚将坚持要求其资金首先用于有保加利亚族居民的地区，”该国政府表示。

鲁门·拉德夫领导的政府解释称，作出这一决定是基于保加利亚的战略利益，即“停止其边境附近的敌对行动，支持乌克兰的主权和领土完整，同时反对长期军事对抗”。

“仅专注于非军事援助，向国际社会发出了明确信号：保加利亚支持乌克兰的主权和领土完整， 但反对无休止的军事对抗，并寻求开启外交谈判渠道的途径”，政府方面指出。

值得注意的是，保加利亚今年向欧洲和平基金（EPF）的捐款略高于900万欧元，尽管其中并未专门划拨用于为乌克兰采购武器。

今年早些时候，根据罗森·杰利亚兹科夫领导的前一届政府于2月作出的决定，该国已通过这一机制向乌克兰提供了超过600万欧元的援助。

欧洲和平基金自2021年起运作，其总规模超过170亿欧元。今年9月，欧盟批准拨款超过60亿欧元，用于资助乌克兰的武器采购。

保加利亚在移交军事装备后，通过该基金获得了超过300万欧元的补偿。

据Novinite援引10月21日政府新闻稿报道。

保加利亚证实北约飞机在黑海地区执行巡逻任务——安纳托利亚通讯社报道。

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