Rząd Bułgarii nie będzie już finansował broni bojowej dla Ukrainy za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Pokoju (EPF). W przyszłości kraj ten planuje przeznaczać środki wyłącznie na pomoc niebojową.

„Bułgaria będzie finansować dla Ukrainy wyłącznie pomoc nieśmiercionośną; ponadto będzie nalegać, aby bułgarskie środki finansowe były kierowane przede wszystkim do regionów zamieszkałych przez ludność pochodzenia bułgarskiego” – oświadczył rząd tego kraju.

Rząd Rumena Radeva uzasadnił tę decyzję, powołując się na strategiczny interes Bułgarii „w zaprzestaniu działań wojennych w pobliżu jej granic, a także w poparciu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, sprzeciwiając się jednocześnie długotrwałemu konfliktowi zbrojnemu”.

„Skupienie się wyłącznie na pomocy niewojskowej stanowi jasny sygnał dla społeczności międzynarodowej: Bułgaria popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, jednak odrzuca logikę niekończącego się konfliktu zbrojnego i poszukuje sposobów na otwarcie kanałów dyplomatycznych w celu podjęcia negocjacji” – zaznaczono w rządzie.

Zaznaczono, że wkład Bułgarii do Europejskiego Funduszu Pokoju (EPF) w bieżącym roku wynosi nieco ponad 9 milionów euro, choć nie przeznaczono konkretnej kwoty na zakup broni dla Ukrainy.

Wcześniej w tym roku, na podstawie decyzji poprzedniego rządu Rosena Żelazkowa, podjętej w lutym, kraj ten udzielił już Ukrainie pomocy w wysokości ponad 6 milionów euro w ramach tego mechanizmu.

Europejski Fundusz Pokoju działa od 2021 roku, a jego łączna pula przekracza 17 miliardów euro. We wrześniu tego roku Unia Europejska zatwierdziła przeznaczenie ponad 6 miliardów euro na sfinansowanie zakupu broni dla Ukrainy.

Bułgaria otrzymała ponad 3 miliony euro zwrotu kosztów w ramach tego funduszu po przekazaniu sprzętu wojskowego.

Informacja ta pojawiła się w komunikacie prasowym rządu z 21 października, jak podaje serwis Novinite.

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