Болгария прекратит финансирование поставок летального оружия в Украину

Правительство Болгарии больше не будет финансировать поставки летального оружия для Украины через Европейский фонд мира (EPF). В дальнейшем страна планирует направлять средства исключительно на нелетальную помощь.

«Болгария будет финансировать для Украины только нелетальную помощь; кроме того, она будет настаивать на том, чтобы болгарское финансирование направлялось в первую очередь в регионы с этническим болгарским населением», — заявили в правительстве страны.

Правительство Румена Радева обосновало это решение, сославшись на стратегический интерес Болгарии «в прекращении боевых действий вблизи ее границ, а также в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, при этом выступая против затяжного военного противостояния».

«Сосредоточение исключительно на невоенной помощи посылает международному сообществу четкий сигнал: Болгария поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, однако отвергает логику бесконечного военного противостояния и ищет пути для открытия дипломатических каналов для переговоров», — отметили в правительстве.

Отмечается, что взнос Болгарии в Европейский фонд мира (EPF) в текущем году составляет чуть более 9 миллионов евро, хотя конкретная доля на закупку оружия для Украины выделена не была.

Ранее в этом году на основании решения предыдущего правительства Росена Желязкова, принятого в феврале, страна уже предоставила Украине помощь на сумму более 6 миллионов евро через этот механизм.

Европейский фонд мира действует с 2021 года, а его общий объем превышает 17 миллиардов евро. В сентябре этого года Европейский Союз одобрил выделение более 6 миллиардов евро на финансирование закупки оружия для Украины.

Болгария получила более 3 миллионов евро возмещения через этот фонд после передачи военной техники.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства от 21 октября, сообщается со ссылкой на Novinite.

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