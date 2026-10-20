Przedstawiciele Izraela i Libanu odbyli spotkanie w siedzibie Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) w Tampie na Florydzie. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na dwa źródła w Siłach Obronnych Izraela (IDF).

Spotkanie w bazie MacDill

Rozmowy odbyły się w bazie lotniczej MacDill. Według rozmówców gazety w IDF ich celem było kontynuowanie realizacji ramowego porozumienia osiągniętego za pośrednictwem USA. Przewiduje ono rozbrojenie wspieranej przez Iran grupy Hezbollah.

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Kwestie bezpieczeństwa

Libańskie medium Beirut Wire poinformowało w poniedziałek, że Liban przygotowywał delegację do rozmów, które miały potrwać do środy. Według Beirut Wire kontakty te nie są negocjacjami pokojowymi: na porządku dziennym znajdują się kwestie bezpieczeństwa, a nie normalizacja stosunków.

Według Beirut Wire prezydent Libanu Joseph Aoun potwierdził udział kraju w rozmowach. Wśród żądań Libanu medium wymieniło zaprzestanie izraelskich operacji na południu kraju, gdzie izraelscy wojskowi działają przeciwko Hezbollahowi, a także wycofanie izraelskich sił z Libanu. Przed spotkaniem na Florydzie strony przeprowadziły wstępne rundy rozmów w Waszyngtonie i Rzymie.

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