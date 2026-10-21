W Wielkiej Brytanii opublikowano wyniki dochodzenia dotyczącego działań rządu podczas pandemii COVID-19. Komisja doszła do wniosku, że błędy władz przyczyniły się do szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa w domach opieki dla osób starszych. Jednocześnie mieszkańcy i pracownicy tych placówek nie otrzymali obiecanej ochrony.

Zgodnie z ustaleniami dochodzenia na początku pandemii władze brytyjskie skupiły się przede wszystkim na ochronie Narodowej Służby Zdrowia (NHS), podczas gdy placówki opieki społecznej pozostały praktycznie bez odpowiedniego wsparcia.

Gallet odrzuciła również oświadczenia byłego ministra zdrowia Matta Hancocka, który twierdził, że rząd od samego początku pandemii stworzył „pierścień ochronny” wokół domów opieki dla osób starszych. Nazwała te twierdzenia bezpodstawnymi.

„Domy opieki dla osób starszych nie otrzymały wystarczającej ochrony właśnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebowały. Te błędy stworzyły warunki, w których wirus mógł rozprzestrzeniać się jak pożar lasu” – stwierdziła Gallett.

Jednym z głównych problemów było przenoszenie pacjentów ze szpitali do placówek opiekuńczych bez obowiązkowego testowania na obecność wirusa. Do 15 kwietnia 2020 r. w ten sposób przeniesiono około 25 tysięcy osób, aby zwolnić łóżka szpitalne.

Jednocześnie rząd nie przekazał placówkom zaleceń dotyczących izolacji nowo przybyłych pacjentów. Zdaniem komisji przyczyniło się to do szybkiego rozprzestrzeniania się infekcji wśród mieszkańców i personelu.

Sam Genkock podczas przesłuchań w lipcu 2025 roku wziął na siebie odpowiedzialność za tę decyzję, nazywając ją „najmniej złym z możliwych rozwiązań w tej strasznej sytuacji”. Później sąd uznał politykę przenoszenia pacjentów za niezgodną z prawem.

Dochodzenie ujawniło również poważny brak środków ochrony osobistej. Pracownicy domów opieki byli zmuszeni używać kombinezonów malarskich, płaszczy przeciwdeszczowych i rękawiczek kupionych w sklepach budowlanych. Niektórzy samodzielnie szyli odzież ochronną z worków na śmieci i pościeli.

Osobno komisja skrytykowała zakaz odwiedzin w placówkach opiekuńczych. Z powodu ograniczeń związanych z kwarantanną mieszkańcy znaleźli się w izolacji, a wiele rodzin nie mogło pożegnać się ze swoimi bliskimi przed ich śmiercią.

„Najbardziej bolesne jest to, że niektórym osobom nie pozwolono być przy umierających bliskich. Wielu do dziś dręczy poczucie winy, na które w ogóle nie zasługują” – zauważyła Gallett.

Według niej pandemia miała również poważne konsekwencje psychologiczne dla personelu. Pracownicy placówek opiekuńczych mieli do czynienia z bezprecedensową liczbą zgonów, co doprowadziło do zespołu stresu pourazowego i myśli samobójczych. Zgodnie z wynikami dochodzenia kilku pracowników popełniło samobójstwo.

Od marca 2020 r. do lipca 2022 r. w brytyjskich domach opieki z powodu COVID-19 zmarło ponad 43 tysiące osób.

Przedstawiciele organizacji Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, zrzeszającej rodziny zmarłych, nazwali oświadczenia Hencocka dotyczące ochrony placówek opiekuńczych „okrutnym kłamstwem”.

„Rząd wiedział, że sektor opieki jest niezwykle podatny na skutki pandemii, ale nie podjął żadnych działań, dopóki nie było już za późno” – stwierdziła przedstawicielka organizacji Jean Adamson, której ojciec zmarł na COVID-19 w domu opieki.

Dodała, że rodziny ofiar uważają część zaleceń komisji za niewystarczająco zdecydowane i będą nalegać na ich zaostrzenie.

W raporcie komisja przedstawiła osiem głównych zaleceń, wśród których znalazły się: poprawa przygotowań na przyszłe pandemie, wsparcie finansowe dla pracowników przebywających na kwarantannie oraz zmiana zasad odwiedzin w placówkach opiekuńczych.

W szczególności komisja proponuje zagwarantowanie mieszkańcom prawa do osobistych spotkań z bliskimi, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności. Zalecono również wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w zakresie opieki nad osobami w ostatnim okresie życia, w szczególności dotyczących zasad podejmowania decyzji o odmowie resuscytacji.

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że rząd uwzględni wnioski z dochodzenia podczas przygotowań do ewentualnych przyszłych pandemii.

Źródło: The Guardian.

Dochodzenie ujawniło luki w zabezpieczeniach domów opieki w Wielkiej Brytanii.

U osób z długotrwałymi zaburzeniami smaku po COVID-19 stwierdzono zmiany w kubkach smakowych — ScienceDaily.

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