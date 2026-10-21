Amerykańska firma Wedgewood Polls przyznała, że wykorzystywała sfabrykowane dane w sondażach przedwyborczych, które rozpowszechniały ogólnokrajowe media w USA. Firma nazwała to eksperymentem społecznym, mającym pokazać niewystarczającą weryfikację danych w branży sondaży politycznych, podaje The Guardian.

Wedgewood Polls opublikowało oświadczenie w serwisie społecznościowym X po tym, jak portal analiz wyborczych FiftyPlusOne zwrócił się do firmy z pytaniami dotyczącymi swojego śledztwa w sprawie jej sondaży. Firma oświadczyła, że chciała pokazać podatność branży na nadużycia, brak odpowiedniego nadzoru oraz niski próg wejścia do współczesnej branży sondaży politycznych.

Sondaże trafiły do mediów i baz danych

Według Wedgewood Polls sfabrykowane wskaźniki szybko zdobyły zaufanie ogólnokrajowych platform medialnych i stały się częścią narracji politycznych. Jej sondaże publikowały Newsweek, The Hill, Breitbart, The Daily Beast i Washington Examiner. Wyniki uwzględniono również w bazach danych sondażowych The New York Times, Nate'a Silvera, VoteHub i FiftyPlusOne.

Po przyznaniu się firmy serwis Decision Desk HQ poinformował, że usunął 17 sondaży Wedgewood Polls ze swoich zestawień i średnich dla wyścigów wyborczych. The New York Times w nocie redaktorskiej zaznaczył, że usunął wszystkie sondaże tej firmy ze swojego projektu śledzenia sondaży.

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Wątpliwości dotyczące działalności firmy pojawiały się wcześniej

Wedgewood Polls pojawiło się w czerwcu, przedstawiając się jako niezależna firma badawcza. Już 10 lipca publicysta Washington Monthly nazwał jej pierwszy sondaż dotyczący drugiej tury republikańskich prawyborów w Luizjanie „skrajnie błędnym”.

W sierpniu Straight Arrow News zwrócił uwagę, że strona Wedgewood Polls, hostowana w Google Sites, nie zawierała nazwisk pracowników, numeru telefonu ani informacji o lokalizacji. Badacze FiftyPlusOne później uzyskali surowe dane z najnowszego sondażu firmy dotyczącego wyborów do Senatu w Missisipi, który według Wedgewood przeprowadzono za pośrednictwem platformy Pollfish. Oświadczyli, że wykryli rozbieżności w danych, po czym skontaktowali się z firmą.

Senatorka stanowa Michigan, demokratka Mallory McMorrow, która 5 lipca wycofała się z wyścigu o miejsce w Senacie USA, oświadczyła, że wskaźniki Wedgewood Polls pokazywały gwałtowny spadek jej poparcia. Według niej po tym zmniejszyły się darowizny, wolontariusze byli „zdruzgotani”, a dziennikarze nalegali, by zakończyła kampanię.

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