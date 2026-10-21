美国公司Wedgewood Polls承认，其在被美国全国性媒体传播的选前民调中使用了伪造数据。该公司称，这是一次社会实验，旨在展示政治民调行业对数据核查不足，《卫报》报道。

在选举分析网站FiftyPlusOne就其对该公司民调的调查提出问题后，Wedgewood Polls在社交媒体X上发布了声明。该公司表示，其目的是展示该行业的脆弱性、缺乏适当监管，以及进入现代政治民调行业的门槛较低。

民调进入媒体和数据库

Wedgewood Polls称，伪造的指标迅速获得了全国性媒体平台的信任，并成为政治叙事的一部分。Newsweek、The Hill、Breitbart、The Daily Beast和Washington Examiner都刊登了其民调。这些结果还被纳入The New York Times、Nate Silver、VoteHub和FiftyPlusOne的民调数据库。

在该公司承认后，Decision Desk HQ表示，已从其选举竞选名单和平均值中删除了17项Wedgewood Polls民调。《纽约时报》在编辑注中称，已从其民调追踪项目中移除该公司的全部民调。

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对该公司工作的质疑此前已出现

Wedgewood Polls于6月出现，自称为一家独立研究公司。早在7月10日，《华盛顿月刊》的一名专栏作家就称，该公司关于路易斯安那州共和党初选第二轮的首项民调“极其错误”。

8月，Straight Arrow News注意到，托管在Google Sites上的Wedgewood Polls网站没有员工姓名、电话号码或所在地信息。FiftyPlusOne的研究人员后来获得了该公司最近一次密西西比州参议院选举民调的原始数据；Wedgewood称该调查是通过Pollfish平台进行的。他们表示发现数据存在差异，随后联系了该公司。

密歇根州参议员、民主党人马洛里·麦克莫罗于7月5日退出美国参议院席位竞选。她表示，Wedgewood Polls的数据表明她的支持率急剧下降。她称，此后捐款减少，志愿者“备受打击”，记者则敦促她结束竞选。

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