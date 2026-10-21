Американская компания Wedgewood Polls признала, что использовала сфабрикованные данные в предвыборных опросах, которые распространяли национальные СМИ США. Фирма назвала это социальным экспериментом, призванным продемонстрировать недостаточную проверку данных в сфере политических опросов, сообщает The Guardian.

Wedgewood Polls опубликовала заявление в социальной сети X после того, как сайт анализа выборов FiftyPlusOne обратился к компании с вопросами по поводу своего расследования ее опросов. В фирме заявили, что стремились показать уязвимость отрасли, отсутствие надлежащего надзора и низкий порог входа в современную индустрию политических опросов.

Опросы попали в СМИ и базы данных

По утверждению Wedgewood Polls, сфабрикованные показатели быстро завоевали доверие национальных медиаплатформ и стали частью политических нарративов. Ее опросы публиковали Newsweek, The Hill, Breitbart, The Daily Beast и Washington Examiner. Результаты также включали в базы данных опросов The New York Times, Нейта Сильвера, VoteHub и FiftyPlusOne.

После признания компании сайт Decision Desk HQ сообщил, что удалил 17 опросов Wedgewood Polls из своих списков и средних показателей для избирательных гонок. The New York Times в редакторской заметке указала, что убрала все опросы этой фирмы из своего проекта отслеживания опросов.

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Сомнения в работе компании возникали ранее

Wedgewood Polls появилась в июне, позиционируя себя как независимая исследовательская компания. Уже 10 июля колумнист Washington Monthly назвал ее первый опрос о втором туре республиканских праймериз в Луизиане «крайне ошибочным».

В августе Straight Arrow News обратил внимание, что сайт Wedgewood Polls, размещенный на Google Sites, не содержал имен сотрудников, номера телефона или данных о местонахождении. Исследователи FiftyPlusOne позднее получили исходные данные последнего опроса компании о выборах в Сенат в Миссисипи, который, по словам Wedgewood, проводился через платформу Pollfish. Они заявили, что обнаружили расхождения в данных, после чего обратились к компании.

Сенатор штата Мичиган, демократка Мэллори Макморроу, которая 5 июля снялась с гонки за место в Сенате США, заявила, что показатели Wedgewood Polls демонстрировали резкое падение ее поддержки. По ее словам, после этого сократились пожертвования, волонтеры были «опустошены», а журналисты настаивали, чтобы она прекратила кампанию.

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