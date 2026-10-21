Nowe badania podają w wątpliwość włoskie pochodzenie Krzysztofa Kolumba

Wyniki najnowszych badań DNA bezpośrednich potomków Krzysztofa Kolumba podważyły powszechną teorię, zgodnie z którą żeglarz urodził się we włoskiej Genui. Naukowcy przypuszczają, że mógł on pochodzić z Galicji – regionu w północno-zachodniej Hiszpanii – a także być powiązany z wpływowym rodem szlacheckim Sotomayorów.

Przez wieki większość historyków była zdania, że Kolumb urodził się w Genui w niezamożnej rodzinie. Z czasem udało mu się przekonać katolickich monarchów Hiszpanii do sfinansowania jego wyprawy przez Ocean Atlantycki.

Naukowcy z laboratorium Citogen oraz Uniwersytetu Complutense w Madrycie opublikowali badania, w których stwierdzili istnienie genetycznych powiązań między potomkami Kolumba a rodem Sotomayorów.

Ród Sotomayorów był jedną z najbardziej wpływowych rodzin szlacheckich średniowiecznej Galicji i wywierał znaczący wpływ polityczny i wojskowy w północno-zachodniej Hiszpanii w XV wieku. Jest to sprzeczne z tradycyjną wersją dotyczącą pochodzenia Kolumba ze skromnej włoskiej rodziny.

Według naukowców uzyskane dane genetyczne wskazują na Pedro Álvareza de Sotomayor – galicyjskiego szlachcica z XV wieku, znanego jako Pedro Madruga – jako potencjalnego przodka w rodowodzie Kolumba.

Wnioski opierają się na analizie DNA 12 osób pochowanych w rodzinnej krypcie hrabiów Helves w Hiszpanii.

Teoria, że Kolumb mógł mieć galicyjskie pochodzenie, istnieje już od ponad wieku. Jednak autorzy nowego badania uważają, że udało im się uzyskać najbardziej przekonujące jak dotąd dowody genetyczne na jej poparcie.

„Aby naukowo zbadać pochodzenie Krzysztofa Kolumba, w ramach niniejszego badania skupiliśmy się na głównym miejscu pochówku jego bezpośrednich potomków – kościele Santa María de Gracia w Helves” – zaznaczyli autorzy pracy.

Według nich kościół ten stanowi panteon hrabiów Helves i miejsce, w którym pochowano największą liczbę bezpośrednich potomków Kolumba.

„Spoczywa tu co najmniej siedmioro jego bezpośrednich potomków, w tym jego wnuk” – czytamy w badaniu.

W trakcie badań naukowcy zwrócili uwagę na dwie spośród 12 ekshumowanych osób, które miały wspólny materiał genetyczny, mimo że nie istniały żadne znane dane historyczne dotyczące pokrewieństwa między nimi.

Jednym z nich był Jorge Alberto de Portugal – trzeci hrabia Gelves i udokumentowany potomek Kolumba.

Drugą osobą była Maria de Castro Girón de Portugal – przedstawicielka galicyjskiej szlachty, powiązana z jedną z najbardziej wpływowych rodzin arystokratycznych w Hiszpanii.

To właśnie to nieoczekiwane powiązanie genetyczne, według naukowców, doprowadziło ich do Pedro Madrugi.

Zespół przeanalizował ponad 10 tysięcy markerów genetycznych i wykorzystał model komputerowy, który odtworzył 16 pokoleń historii rodziny. Na podstawie wyników tej analizy Pedro Madruga okazał się najbardziej prawdopodobnym wspólnym przodkiem.

Naukowcy zweryfikowali tę hipotezę również za pomocą metody, którą nazwali „wirtualnym wykluczeniem”. Pedro Madruga został cyfrowo usunięty z zrekonstruowanego drzewa genealogicznego.

Po tym zabiegu związek genetyczny między dwoma potomkami całkowicie zanikł.

Zdaniem autorów pracy świadczy to o tym, że Pedro Madruga mógł być kluczowym ogniwem w rodowodzie Kolumba.

Badacze przytoczyli również kilka okoliczności historycznych, które ich zdaniem mogą potwierdzać tę hipotezę.

Pedro Madruga znika z dokumentów historycznych około 1486 roku. Mniej więcej w tym samym czasie Kolumb pojawił się na dworze katolickich monarchów Hiszpanii.

Pedro Madruga był jednym z najbardziej wpływowych feudałów Galicji XV wieku. Kontrolował rozległe terytorium z zamku Sotomayor nad brzegiem rzeki Verdugo w prowincji Pontevedra.

Autorzy badania zauważyli również, że w tekstach Kolumba można dostrzec cechy językowe charakterystyczne dla Galicji i Portugalii, a niektóre elementy jego herbu przypominają symbole związane z rodem Sotomayorów.

Ponadto analiza genetyczna wykazała, że potomkowie pochowani w krypcie byli genetycznie bliscy mieszkańcom północnej Hiszpanii i mieli powiązania zarówno z galicyjskim rodem Soto Mayor, jak i z szlacheckim rodem Sunyiga z Nawarry.

Jednocześnie sami badacze podkreślają, że uzyskane dowody pozostają pośrednie. Analiza opiera się na DNA potomków Kolumba, a nie na jego własnym materiale genetycznym.

Dlatego wyniki muszą jeszcze zostać poddane niezależnej weryfikacji.

Większość historyków nadal opowiada się za wersją, że Kolumb urodził się w Genui. Jednym z kluczowych argumentów jest jego testament z 1498 roku, w którym jako miejsce urodzenia wskazano Genuę.

Zwolennicy teorii o hiszpańskim pochodzeniu Kolumba przypuszczają, że mógł on celowo ukrywać swoje prawdziwe pochodzenie.

Autorzy nowego badania uważają, że uzyskane wyniki dostarczają nowych, choć na razie nieostatecznych, dowodów na możliwe powiązania Kolumba z szlachtą północnej Hiszpanii.

W 2024 roku ten sam zespół poinformował, że potwierdził miejsce ostatecznego pochówku Krzysztofa Kolumba.

Przez 20 lat naukowcy analizowali ludzkie kości znalezione w katedrze w Sewilli w Hiszpanii. W rezultacie oświadczyli, że z „absolutną pewnością” ustalili: szczątki należą do Kolumba, który zmarł w 1506 roku.

Na podstawie wyników obecnych badań autorzy stwierdzili, że uzyskali pierwsze „przekonujące genetyczne potwierdzenie” hipotezy, zgodnie z którą Kolumb mógł pochodzić z Galicji, a nie z Włoch.

Krzysztof Kolumb wyruszył w swoją pierwszą podróż 3 sierpnia 1492 roku z hiszpańskiego portu Palos. Jego celem było odnalezienie morskiej drogi do Azji.

W rejs wyruszyły trzy statki – „Niña”, „Pinta” i „Santa María”. Wraz z Kolumbem na pokładach znajdowało się około 100 osób.

12 października 1492 roku ekspedycja dotarła na terytorium dzisiejszych Wysp Bahamskich. Później w tym samym miesiącu Kolumb dostrzegł Kubę, którą błędnie uznał za część kontynentalnych Chin.

Podczas drugiej podróży w 1493 roku Kolumb ponownie wyruszył do Nowego Świata i wylądował w Puerto Rico.

Tam zaczęto zniewalać przedstawicieli rdzennej ludności Taíno, a część z nich wysłano do Hiszpanii.

W kolejnych latach do regionu masowo napływali hiszpańscy koloniści. Towarzyszyły temu akty przemocy, zniewolenie i rozprzestrzenianie się chorób wśród rdzennej ludności, co doprowadziło do gwałtownego spadku liczebności Taínów.

Źródło: Daily Mail.

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