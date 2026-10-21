Новое исследование поставило под сомнение итальянское происхождение Христофора Колумба

Результаты нового исследования ДНК прямых потомков Христофора Колумба поставили под сомнение распространённую версию о рождении мореплавателя в итальянской Генуе. Ученые предполагают, что он мог происходить из Галисии — региона на северо-западе Испании, а также иметь отношение к влиятельному дворянскому роду Сотомайоров.

На протяжении веков большинство историков придерживались мнения, что Колумб родился в Генуе в небогатой семье. Впоследствии он смог убедить католических монархов Испании профинансировать его экспедицию через Атлантический океан.

Исследователи из лаборатории Citogen и Мадридского университета Комплутенсе обнародовали исследование, в котором заявили о генетических связях между потомками Колумба и родом Сотомайоров.

Сотомайоры были одним из самых влиятельных дворянских родов средневековой Галисии и обладали значительным политическим и военным влиянием на северо-западе Испании в XV веке. Это противоречит традиционной версии о происхождении Колумба из скромной итальянской семьи.

По словам исследователей, полученные генетические данные указывают на Педро Альвареса де Сотомайора — галисийского дворянина XV века, известного как Педро Мадруга, — как на возможного предка в родословной Колумба.

Выводы основаны на анализе ДНК 12 человек, похороненных в семейной крипте графов Гельвес в Испании.

Теория о том, что Колумб мог иметь галисийское происхождение, существует уже более века. Однако авторы нового исследования считают, что им удалось получить самые весомые на сегодняшний день генетические доказательства в её пользу.

«Чтобы научно исследовать происхождение Христофора Колумба, в рамках этого исследования мы сосредоточились на главном месте захоронения его прямых потомков — церкви Санта-Мария-де-Грасия в Гельвесе», — отметили авторы работы.

По их словам, эта церковь является пантеоном графов Гельвеса и местом, где похоронено наибольшее количество прямых потомков Колумба.

«Здесь похоронены по меньшей мере семь его прямых потомков, в том числе его внучка», — говорится в исследовании.

В ходе работы ученые обратили внимание на двух из 12 эксгумированных людей, которые имели общий генетический материал, хотя известных исторических данных о родственной связи между ними не было.

Одним из них был Хорхе Альберто де Португал — третий граф Гельвес и документально подтвержденный потомок Колумба.

Второй была Мария де Кастро Хирон де Португал — представительница галисийской знати, связанная с одной из самых влиятельных аристократических семей Испании.

Именно эта неожиданная генетическая связь, по словам исследователей, привела их к Педро Мадруге.

Команда проанализировала более 10 тысяч генетических маркеров и использовала компьютерную модель, воспроизводящую 16 поколений семейной истории. По результатам этого анализа Педро Мадруга оказался наиболее вероятным общим предком.

Исследователи также проверили эту версию с помощью метода, который назвали «виртуальным исключением». Педро Мадругу цифровым способом удалили из реконструированного генеалогического дерева.

После этого генетическая связь между двумя потомками полностью исчезла.

По мнению авторов работы, это свидетельствует о том, что Педро Мадруга мог быть ключевым звеном в родословной Колумба.

Исследователи также привели несколько исторических обстоятельств, которые, по их мнению, могут подтверждать эту версию.

Педро Мадруга исчезает из исторических документов примерно в 1486 году. Примерно в это же время Колумб появился при дворе католических монархов Испании.

Педро Мадруга был одним из самых влиятельных феодалов Галисии XV века. Он контролировал обширную территорию из замка Сотомайор на берегу реки Вердуго в провинции Понтеведра.

Авторы исследования также отметили, что в письменных текстах Колумба прослеживаются галисийско-португальские языковые особенности, а некоторые элементы его герба похожи на символы, связанные с родом Сотомайоров.

Кроме того, генетический анализ показал, что похороненные в крипте потомки были близки к населению северной Испании и имели связи как с галисийским родом Сотомайоров, так и с дворянским родом Суньига из Наварры.

В то же время сами исследователи подчеркивают, что полученные доказательства остаются косвенными. Анализ основан на ДНК потомков Колумба, а не на его собственном генетическом материале.

Поэтому результаты ещё должны пройти независимую проверку.

Большинство историков по-прежнему придерживаются версии, что Колумб родился в Генуе. Одним из ключевых аргументов является его завещание 1498 года, в котором Генуя указана как место его рождения.

Сторонники версии об испанском происхождении Колумба предполагают, что он мог намеренно скрывать свое истинное происхождение.

Авторы нового исследования считают, что полученные результаты дают новые, хотя пока и не окончательные, доказательства возможной связи Колумба с знатью северной Испании.

В 2024 году эта же команда сообщила, что подтвердила место окончательного захоронения Христофора Колумба.

Исследователи в течение 20 лет анализировали человеческие кости, найденные в Севильском соборе в Испании. В результате они заявили, что с «абсолютной уверенностью» установили: останки принадлежат Колумбу, умершему в 1506 году.

По итогам нынешней работы авторы заявили, что получили первое «убедительное генетическое подтверждение» версии о том, что Колумб мог происходить из Галисии, а не из Италии.

Христофор Колумб отправился в своё первое путешествие 3 августа 1492 года из испанского порта Палос. Его целью было найти морской путь в Азию.

В плавание отправились три корабля — «Нинья», «Пинта» и «Санта-Мария». Вместе с Колумбом на них находилось около 100 человек.

12 октября 1492 года экспедиция достигла территории современных Багамских островов. Позже в том же месяце Колумб увидел Кубу, которую ошибочно считал частью материкового Китая.

Во время второго путешествия в 1493 году Колумб вновь отправился в Новый Свет и высадился в Пуэрто-Рико.

Там представителей коренного народа таино начали порабощать, а часть из них отправили в Испанию.

В последующие годы в регион массово прибывали испанские колонисты. Это сопровождалось насилием, порабощением и распространением болезней среди коренного населения и привело к резкому сокращению численности таино.

Источник: Daily Mail.

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