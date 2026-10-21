У Британії помилки уряду призвели до поширення COVID-19 у будинках для літніх людей

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У Великій Британії оприлюднили результати розслідування дій уряду під час пандемії COVID-19. Комісія дійшла висновку, що помилки влади сприяли швидкому поширенню вірусу в будинках для літніх людей. Водночас мешканці та працівники цих закладів не отримали обіцяного захисту.

За висновками розслідування, на початку пандемії британська влада зосередила основну увагу на захисті Національної служби охорони здоров’я (NHS), тоді як заклади соціального догляду фактично залишилися без належної підтримки.

Галлетт також спростувала заяви колишнього міністра охорони здоров’я Метта Генкока, який стверджував, що уряд від самого початку пандемії створив “захисне кільце” навколо будинків для літніх людей. Вона назвала ці твердження безпідставними.

“Будинки для літніх людей не отримали достатнього захисту саме тоді, коли найбільше його потребували. Ці помилки створили умови, за яких вірус міг поширюватися, наче лісова пожежа”, – заявила Галлетт.

Однією з головних проблем стало переведення пацієнтів із лікарень до закладів догляду без обов’язкового тестування на вірус. До 15 квітня 2020 року таким чином перевели близько 25 тисяч людей, щоб звільнити лікарняні ліжка.

Водночас уряд не надав закладам рекомендацій щодо ізоляції новоприбулих пацієнтів. На думку комісії, це сприяло швидкому поширенню інфекції серед мешканців і персоналу.

Сам Генкок під час слухань у липні 2025 року взяв на себе відповідальність за це рішення, назвавши його “найменш поганим із можливих у жахливій ситуації”. Згодом суд визнав політику переведення пацієнтів незаконною.

Розслідування також виявило серйозну нестачу засобів індивідуального захисту. Працівники будинків для літніх людей змушені були використовувати малярні комбінезони, дощовики та рукавички з будівельних магазинів. Деякі самостійно виготовляли захисний одяг зі сміттєвих пакетів і постільної білизни.

Окремо комісія розкритикувала заборону відвідувань у закладах догляду. Через карантинні обмеження мешканці опинилися в ізоляції, а багато родин не змогли попрощатися зі своїми близькими перед їхньою смертю.

“Найболючіше те, що деяким людям не дозволили бути поруч із рідними, які помирали. Багатьох досі мучить почуття провини, якого вони зовсім не заслуговують”, – зазначила Галлетт.

За її словами, пандемія також мала тяжкі психологічні наслідки для персоналу. Працівники закладів догляду стикнулися з безпрецедентною кількістю смертей, що призвело до посттравматичного стресового розладу та суїцидальних думок. За даними розслідування, кілька працівників вчинили самогубство.

З березня 2020 року до липня 2022-го в британських будинках для літніх людей від COVID-19 померли понад 43 тисячі людей.

Представники організації Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, яка об’єднує родини померлих, назвали заяви Генкока про захист закладів догляду “жорстокою брехнею”.

“Уряд знав, що сектор догляду надзвичайно вразливий до пандемії, але нічого не зробив, доки не стало надто пізно”, – заявила представниця організації Джин Адамсон, чий батько помер від COVID-19 у будинку для літніх людей.

Вона додала, що родини загиблих вважають частину рекомендацій комісії недостатньо рішучими та наполягатимуть на їхньому посиленні.

У доповіді комісія представила вісім основних рекомендацій, серед яких покращення підготовки до майбутніх пандемій, фінансова підтримка працівників на самоізоляції та перегляд правил відвідування закладів догляду.

Зокрема, комісія пропонує гарантувати мешканцям право на особисті зустрічі з близькими, крім виняткових обставин. Також рекомендовано запровадити обов’язкове навчання медичних і соціальних працівників щодо догляду за людьми наприкінці життя, зокрема правил ухвалення рішень про відмову від реанімації.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що уряд врахує висновки розслідування під час підготовки до можливих майбутніх пандемій.

Джерело: The Guardian.

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