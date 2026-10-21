在英国，政府的失误导致新冠病毒在养老院中传播

英国公布了关于政府在COVID-19疫情期间应对措施的调查结果。调查委员会得出结论，当局的失误导致病毒在养老院内迅速传播。 与此同时，这些机构的住户和工作人员并未获得承诺的保护。

调查结论显示，疫情初期，英国当局将主要精力集中在保护国民医疗服务体系（NHS）上，而社会护理机构实际上却未能获得应有的支持。

加勒特还驳斥了前卫生大臣马特·汉考克的言论，后者曾声称政府在疫情爆发之初就在养老院周围建立了一道“防护圈”。她称这些说法毫无根据。

“养老院在最需要保护的时候，却未能获得充分的保护。这些失误造成了病毒像森林大火一样蔓延的条件，”加勒特表示。

主要问题之一是将患者从医院转入护理机构时，未进行强制性病毒检测。截至2020年4月15日，为腾出医院床位，约有2.5万人以这种方式被转入护理机构。

与此同时，政府并未向这些机构提供关于隔离新入院患者的指导建议。委员会认为，这导致了病毒在居民和工作人员中迅速传播。

亨科克本人在2025年7月的听证会上为这一决定承担了责任，称其是“在可怕的情况下所能做出的最不坏的选择”。随后，法院裁定该患者转移政策违法。

调查还发现个人防护装备严重短缺。养老院工作人员被迫使用从建材店购买的油漆工连体服、雨衣和手套。 有些人甚至用垃圾袋和床单自制防护服。

此外，调查委员会还批评了护理机构禁止探视的规定。由于防疫限制，入住者被隔离，许多家庭未能在亲人离世前与他们道别。

“最令人痛心的是，有些人被禁止陪伴临终的亲人。许多人至今仍饱受内疚感的折磨，而这种内疚感他们根本不该承受，”加勒特指出。

据她介绍，疫情还给工作人员带来了严重的心理影响。护理机构的工作人员面临着前所未有的死亡人数，这导致了创伤后应激障碍和自杀念头。 调查数据显示，已有数名工作人员自杀身亡。

从2020年3月至2022年7月，英国养老院中有超过4.3万人死于新冠肺炎。

代表逝者家属的“英国新冠逝者家属正义组织”（Covid-19 Bereaved Families for Justice UK）的代表称，亨科克关于保护护理机构的言论是“残酷的谎言”。

“政府明知护理行业在疫情中极其脆弱，却直到为时已晚才采取行动，”该组织代表吉恩·亚当森表示，她的父亲曾在养老院因新冠肺炎去世。

她补充道，逝者家属认为委员会的部分建议力度不足，并将坚持要求加强这些措施。

在报告中，委员会提出了八项主要建议，包括加强应对未来大流行的准备工作、为自我隔离的员工提供经济支持，以及修订护理机构的探视规定。

具体而言，委员会建议除特殊情况外，应保障入住者与亲属面对面会面的权利。 此外，还建议对医疗和社会工作者实施关于临终护理的强制性培训，特别是关于决定是否放弃复苏措施的相关规则。

英国首相安迪·伯纳姆表示，政府将在为未来可能发生的疫情做准备时，充分考虑此次调查的结论。

来源：《卫报》。

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