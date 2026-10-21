Rząd Tuska nie planuje rozmów z Nawrockim — Interia

W Polsce rząd Donalda Tuska nie planuje negocjacji z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie kluczowych dla państwa kwestii, w tym ustaw oraz nominacji ambasadorów, sędziów i generałów. Informuje o tym Interia, powołując się na rozmówców w rządzie i otoczeniu premiera.

Tusk, odpowiadając na pytania dziennikarzy o propozycję Nawrockiego dotyczącą bezpośrednich rozmów, oświadczył, że nie przyjmie takich zasad gry. Jeden z rozmówców portalu w rządzie twierdzi, że władze nie planują ani porozumień, ani rozmów z prezydentem, z wyjątkiem przypadków, gdy kontakty są potrzebne z przyczyn administracyjnych lub prawnych.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego

Jednym z głównych obszarów konfliktu stał się polski Trybunał Konstytucyjny. Według Interii Nawrocki blokuje zaprzysiężenie pięciu sędziów wybranych przez Sejm. Jednocześnie Tusk dąży do zmiany sytuacji w organie, który rozmówcy portalu w rządzie nazywają ostatnią kluczową instytucją państwową związaną z partią Prawo i Sprawiedliwość.

Źródła Interii w rządzie nazwały uregulowanie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym ważną kwestią dla praworządności i kontaktów z Komisją Europejską. Postrzegają to również jako politycznie istotny czynnik przed kampanią parlamentarną.

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Potencjalne tematy konfrontacji

Według sondażu IBRiS dla Polsat News 34,9% respondentów uważa, że w sporze rację mają przedstawiciele władz, a 34,3% — że rację ma Nawrocki. Kolejne 24,3% ankietowanych uważa, że racji nie ma ani prezydent, ani premier, podczas gdy 6,6% nie potrafiło się określić.

Rozmówcy portalu w rządzie wskazują jako potencjalne testy dla prezydenta ustawę o blokowaniu szkodliwych treści w internecie, która ma wdrożyć unijny Akt o usługach cyfrowych, a także jego stosunek do Grzegorza Brauna i partii Konfederacja Korony Polskiej. Nawrocki wcześniej oświadczył, że radykalnie nie zgadza się z wieloma poglądami Brauna, ale jako prezydent wszystkich Polaków jest również prezydentem tych, którzy głosowali na tego polityka.

Źródła Interii w rządzie mówią, że zamierzają wykorzystać ten temat w politycznej konfrontacji z prezydentem. Twierdzenia w materiale dotyczące stanowiska amerykańskich przedstawicieli wobec Brauna i jego zwolenników przytoczono wyłącznie na podstawie słów rozmówców portalu związanych z rządem.

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