Interia：图斯克政府不计划与纳夫罗茨基谈判

在波兰，唐纳德·图斯克政府不计划就国家关键问题与总统卡罗尔·纳夫罗茨基进行谈判，其中包括法律以及大使、法官和将军的任命。Interia报道称，该消息来自政府和总理身边的消息人士。

图斯克在回答记者有关纳夫罗茨基提出直接谈判建议的问题时表示，他不会接受这样的游戏规则。该媒体一名政府消息人士称，当局既不计划达成协议，也不计划与总统对话，除非因行政或法律原因需要接触。

围绕宪法法庭的争议

冲突的主要方向之一是波兰宪法法庭。据Interia报道，纳夫罗茨基阻止为由众议院选出的五名法官举行宣誓就职仪式。与此同时，图斯克希望改变该机构的状况；该媒体的政府消息人士称其为最后一个与法律与公正党有关联的关键国家机构。

Interia的政府消息人士称，解决宪法法庭的局势对于法治和与欧盟委员会的接触而言是重要问题。他们还将其视为议会竞选活动前一个具有重要政治意义的因素。

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潜在的对抗议题

根据IBRiS为Polsat News进行的一项调查，34.9%的受访者认为在争议中政府代表是正确的，34.3%认为纳夫罗茨基是正确的。另有24.3%的受访者认为总统和总理都不正确，6.6%无法作出判断。

该媒体的政府消息人士称，对总统的潜在考验包括一项关于封锁互联网有害内容的法律，该法律将落实欧盟《数字服务法案》；以及他对格热戈日·布劳恩和波兰王冠联盟党的态度。纳夫罗茨基此前表示，他与布劳恩的许多观点存在根本分歧，但作为全体波兰人的总统，他也是投票支持这名政治人物者的总统。

Interia的政府消息人士表示，他们打算在与总统的政治对抗中利用这一议题。文中有关美国代表对布劳恩及其支持者立场的说法，仅基于与政府有关联的该媒体消息人士的陈述。

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