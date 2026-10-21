Правительство Туска не планирует переговоров с Навроцким — Interia

В Польше правительство Дональда Туска не планирует переговоров с президентом Каролем Навроцким по ключевым для государства вопросам, в частности по законам и назначениям послов, судей и генералов. Об этом сообщает Interia со ссылкой на собеседников в правительстве и окружении премьер-министра.

Туск, отвечая на вопросы журналистов о предложении Навроцкого провести прямые переговоры, заявил, что не примет такие правила игры. Один из собеседников издания в правительстве утверждает, что власти не планируют ни договоренностей, ни разговоров с президентом, за исключением случаев, когда контакты необходимы по административным или правовым причинам.

Спор вокруг Конституционного трибунала

Одним из главных направлений конфликта стал Конституционный трибунал Польши. По данным Interia, Навроцкий блокирует приведение к присяге пяти судей, избранных Сеймом. В то же время Туск стремится изменить ситуацию в органе, который собеседники издания в правительстве называют последним ключевым государственным институтом, связанным с партией «Право и справедливость».

Источники Interia в правительстве назвали урегулирование ситуации в Конституционном трибунале важным вопросом для верховенства права и контактов с Европейской комиссией. Они также рассматривают это как политически важный фактор в преддверии парламентской кампании.

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Потенциальные темы противостояния

Согласно опросу IBRiS для Polsat News, 34,9% респондентов считают, что в споре правы представители власти, а 34,3% — что прав Навроцкий. Еще 24,3% опрошенных считают, что не правы ни президент, ни премьер-министр, тогда как 6,6% не смогли определиться.

Собеседники издания в правительстве называют потенциальными испытаниями для президента закон о блокировании вредоносного контента в интернете, который должен имплементировать Акт ЕС о цифровых услугах, а также его отношение к Гжегожу Брауну и партии «Конфедерация польской короны». Навроцкий ранее заявлял, что радикально не согласен со многими взглядами Брауна, однако как президент всех поляков он является также президентом тех, кто голосовал за этого политика.

Источники Interia в правительстве говорят, что намерены использовать эту тему в политическом противостоянии с президентом. Утверждения в материале о позиции американских представителей в отношении Брауна и его сторонников приведены лишь со слов собеседников издания, связанных с правительством.

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