Уряд Туска не планує переговорів із Навроцьким — Interia

У Польщі уряд Дональда Туска не планує переговорів із президентом Каролем Навроцьким щодо ключових для держави питань, зокрема законів і призначень послів, суддів та генералів. Про це повідомляє Interia з посиланням на співрозмовників в уряді та оточенні прем’єра.

Туск, відповідаючи на запитання журналістів про пропозицію Навроцького щодо прямих переговорів, заявив, що не прийме таких правил гри. Один зі співрозмовників видання в уряді стверджує, що влада не планує ані домовленостей, ані розмов із президентом, окрім випадків, коли контакти потрібні з адміністративних або правових причин.

Суперечка довкола Конституційного трибуналу

Одним із головних напрямів конфлікту став Конституційний трибунал Польщі. За даними Interia, Навроцький блокує приведення до присяги п’ятьох суддів, обраних Сеймом. Водночас Туск прагне змінити ситуацію в органі, який співрозмовники видання в уряді називають останньою ключовою державною інституцією, пов’язаною з партією «Право і справедливість».

Джерела Interia в уряді назвали врегулювання ситуації в Конституційному трибуналі важливим питанням для верховенства права та контактів із Європейською комісією. Вони також розглядають це як політично важливий чинник напередодні парламентської кампанії.

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Потенційні теми протистояння

За даними опитування IBRiS для Polsat News, 34,9% респондентів вважають, що в суперечці мають рацію представники влади, а 34,3% — що рацію має Навроцький. Ще 24,3% опитаних вважають, що рації немає ані у президента, ані у прем’єра, тоді як 6,6% не змогли визначитися.

Співрозмовники видання в уряді називають потенційними тестами для президента закон про блокування шкідливого контенту в інтернеті, який має імплементувати Акт ЄС про цифрові послуги, а також його ставлення до Гжегожа Брауна та партії «Конфедерація Польської Корони». Навроцький раніше заявляв, що радикально не погоджується з багатьма поглядами Брауна, але як президент усіх поляків є також президентом тих, хто голосував за цього політика.

Джерела Interia в уряді кажуть, що мають намір використовувати цю тему в політичному протистоянні з президентом. Твердження про позицію американських представників щодо Брауна та його прихильників у матеріалі наведені лише зі слів співрозмовників видання, пов’язаних з урядом.

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