Французские депутаты требуют отменить заседание парламента из-за протестов

Все парламентские фракции Национальных собраний Франции призвали не проводить заседания в эти выходные из-за опасений по поводу масштабных протестов, запланированных на 24 октября.

Парламентарии ссылаются на соображения безопасности вблизи здания Национальных собраний, где ожидается «второй акт» акций протеста. Кроме того, они считают проведение заседаний нецелесообразным из-за низких шансов принять бюджет социального страхования.

Несмотря на это, правительство пока оставляет решение о проведении заседаний в выходные без изменений, чтобы провести голосование, хотя это решение ещё может быть пересмотрено.

Источник: BFMTV.

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