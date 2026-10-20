Французькі депутати вимагають скасувати засідання парламенту через протести

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Усі парламентські фракції Національних зборів Франції закликали не проводити засідання цими вихідними через побоювання щодо масштабних протестів, запланованих на 24 жовтня.

Парламентарі посилаються на міркування безпеки поблизу будівлі Національних зборів, де очікується «другий акт» акцій. Крім того, вони вважають проведення засідань недоцільним через низькі шанси ухвалити бюджет соціального страхування.

Попри це, уряд наразі залишає рішення про проведення засідань у вихідні без змін, аби провести голосування, хоча це рішення ще може бути переглянуте.

Джерело: BFMTV.

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