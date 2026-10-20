Francuscy posłowie domagają się odwołania posiedzenia parlamentu z powodu protestów

Wszystkie frakcje parlamentarne Zgromadzenia Narodowego Francji wezwały do odwołania posiedzeń w ten weekend z powodu obaw związanych z planowanymi na 24 października protestami na dużą skalę.

Parlamentarzyści powołują się na względy bezpieczeństwa w pobliżu budynku Zgromadzenia Narodowego, gdzie spodziewany jest „drugi akt” protestów. Ponadto uważają oni, że organizowanie posiedzeń jest nieuzasadnione ze względu na niewielkie szanse na przyjęcie budżetu ubezpieczeń społecznych.

Mimo to rząd na razie nie zmienia decyzji o przeprowadzeniu posiedzeń w weekend, aby przeprowadzić głosowanie, choć decyzja ta może jeszcze ulec zmianie.

Źródło: BFMTV.

We Francji w części kraju wprowadzono godzinę policyjną z powodu trwających od kilku dni zamieszek.

Prezydent USA Donald Trump podczas przemówienia w Białym Domu stwierdził, że Paryż we Francji wkrótce stanie się „miastem muzułmańskim”. Powiązał to z, jego zdaniem, polityką imigracyjną prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

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