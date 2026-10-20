Рубио опроверг заявления о прекращении передачи Украине данных о баллистических угрозах

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложными сообщения о том, что Соединенные Штаты прекратили передавать Украине информацию о баллистических угрозах. По его словам, проблемы с предупреждениями о российских ракетных ударах 13 и 18 октября могли возникнуть по техническим причинам, которые американская сторона в настоящее время изучает.

Американский госсекретарь подчеркнул, что отсутствие предупреждений о запусках российских баллистических ракет по Украине не было преднамеренным шагом администрации США.

«Я видел, как кто-то из окружения украинского правительства заявил, что люди в Украине гибнут из-за того, что США отказывают им в предоставлении информации. Это возмутительно. Это недопустимо. Это просто неправда. Это не соответствует действительности», — заявил чиновник.

По словам Рубио, речь идет о российских атаках 13 и 18 октября. В настоящее время Соединенные Штаты выясняют, почему возникли проблемы с предупреждениями о ракетных ударах.

Рубио предположил, что трудности могли быть связаны с идентификацией угроз или с обработкой полученной информации украинской стороной.

«То, что были проблемы с идентификацией — возможно, это была внутренняя проблема, связанная с их способностью принимать предоставленную информацию, систематизировать её и реагировать на неё, — это вполне возможно. Но мы это изучаем. Насколько мы понимаем, то, что произошло 13-го и 18-го, было технической проблемой», — заявил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Вашингтон не принимал никаких решений о прекращении передачи Украине предупреждений о воздушных угрозах.

Американский чиновник заверил, что Соединенные Штаты продолжают передавать Украине информацию о воздушных угрозах в обычном режиме.

«Это не было следствием какой-либо директивы США об отказе от предупреждения о ударе. И сейчас мы предоставляем им такие же предупреждения, как и всегда», — подчеркнул Марко Рубио.

Таким образом, госсекретарь США опроверг намеренное прекращение обмена информацией с Украиной и заявил, что обстоятельства проблем с предупреждениями о российских ракетных атаках 13 и 18 октября еще выясняются.

Об этом Рубио заявил во время общения с журналистами в Индии.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американских сенаторов оказать влияние на администрацию Дональда Трампа, чтобы Белый дом отменил ограничения на передачу Киеву вооружения и разведывательной информации.

Президент Украины Владимир Зеленский также провел содержательную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а гражданских жителей — безопасно эвакуировать.

Президент США Дональд Трамп назвал действия России в войне против Украины приемлемыми и раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании прекращать боевые действия. Американский лидер также заявил, что Киев мог раньше заключить соглашение на более выгодных условиях.

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