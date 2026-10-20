鲁比奥驳斥了关于停止向乌克兰提供弹道导弹威胁数据的说法

美国国务卿马可·鲁比奥称，关于美国已停止向乌克兰提供弹道导弹威胁情报的报道不实。 他表示，10月13日和18日关于俄罗斯导弹袭击的预警问题可能是由技术原因造成的，美方目前正在对此进行调查。

这位美国国务卿强调，未就俄罗斯向乌克兰发射弹道导弹发出预警，并非美国政府有意为之。

“我看到乌克兰政府圈内有人声称，乌克兰民众的死亡是因为美国拒绝向他们提供信息。这令人愤慨。这是不可接受的。这根本不是事实。这与实际情况不符，”这位官员表示。

据鲁比奥称，此事涉及10月13日和18日的俄罗斯袭击。目前，美国正在调查为何在导弹袭击预警方面出现了问题。

鲁比奥推测，这些困难可能与威胁识别或乌克兰方面对所获信息的处理有关。

“识别方面存在问题——这可能是内部问题，与他们接收、整理和响应所提供信息的能力有关——这种可能性完全存在。但我们正在对此进行调查。 据我们所知，13日和18日发生的情况属于技术问题，”美国国务卿表示。

他强调，华盛顿从未作出任何停止向乌克兰提供空中威胁预警的决定。

这位美国官员保证，美国将继续按惯例向乌克兰提供空中威胁信息。

“这并非美国下达的任何关于停止袭击预警的指令所致。目前，我们向他们提供的预警与以往完全一样，”马尔科·鲁比奥强调道。

因此，这位美国国务卿否认了故意中断与乌克兰信息交流的说法，并表示关于10月13日和18日俄罗斯导弹袭击预警出现问题的具体情况仍在调查中。

鲁比奥是在印度接受记者采访时作出上述表态的。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基请求美国参议员们向唐纳德·特朗普政府施加影响，促使白宫取消对向基辅提供武器和情报的限制。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基还与美国国务卿马尔科·鲁比奥进行了实质性会谈。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在与罗马教皇利奥十四世的电话交谈中，提到了赫尔松州奥列什基市（该市目前被临时占领）的人道主义局势问题。 乌克兰总统表示希望能够向该市运送人道主义援助，并将平民安全撤离。

美国总统唐纳德·特朗普称俄罗斯在对乌克兰战争中的行动“可以接受”，并批评了弗拉基米尔·泽连斯基，指责他不愿停止战斗行动。这位美国领导人还表示，基辅本可以更早地以更有利的条件达成协议。

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