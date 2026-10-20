10月20日，罗马尼亚议会批准无党派候选人卢卡·尼库列斯库出任政府首脑，结束了在三次组阁失败后持续五个月的政治僵局。据Politico报道，各党同意在六个月内支持新政府，之后将就一项长期政治协议达成一致。

临时协议

尼库列斯库曾是记者和外交官，由罗马尼亚温和派总统尼库绍尔·丹于10月初提名。提前举行选举的威胁是促使中右翼国家自由党（PNL）和中左翼社会民主党（PSD）支持政府的因素之一；在提前选举中，右翼民粹主义政党罗马尼亚人团结联盟（AUR）可能会壮大。

社会民主党将进入内阁，而自由党将留在内阁之外。不过，PNL和PSD尚未就六个月期限结束后合作的形式达成一致。新政府也令提前选举更难举行：根据罗马尼亚宪法，解散议会需要两次任命政府的尝试失败。

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预算成为近期考验

PSD领导人索林·格林德亚努表示，其政党计划在11月底前推动通过一项以投资为导向的2027年预算。他表示，目标是避免严厉紧缩、保护购买力、支持企业、恢复公共投资并改善基本公共服务。

格林德亚努还表示，他打算在10月底前修订2026年预算，并加快欧盟项目的实施以解锁资金。同时，他承认，放弃紧缩的方针与主张财政克制的PNL立场相矛盾。PSD领导人表示，自由党没有签署详细的联盟纲领，因此政府将不得不在议会中为每一次单独投票寻求支持。

格林德亚努表示，由于在欧洲和国家安全问题上存在分歧，PSD不会与AUR达成协议。他还称，在就2026年预算进行谈判时，他拒绝了AUR提出的支持一项3亿欧元社会支出方案的提议，该提议的交换条件是社会民主党支持另一项未具体说明的议题。

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