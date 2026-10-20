W Rumunii parlament 20 października zatwierdził niezależnego kandydata Lucę Niculescu na czele rządu, kończąc pięć miesięcy politycznego paraliżu po trzech nieudanych próbach utworzenia gabinetu. Jak informuje Politico, partie uzgodniły, że będą wspierać nowy rząd przez sześć miesięcy, po czym mają osiągnąć porozumienie polityczne na dłuższy okres.

Tymczasowe porozumienie

Niculescu to były dziennikarz i dyplomata, którego na początku października nominował umiarkowany prezydent Rumunii Nicușor Dan. Groźba przedterminowych wyborów, w których mogłaby wzmocnić się prawicowo-populistyczna partia Sojusz na rzecz Zjednoczenia Rumunów (AUR), była jednym z czynników, które skłoniły centroprawicową Partię Narodowo-Liberalną (PNL) i centrolewicowych socjaldemokratów (PSD) do poparcia rządu.

Socjaldemokraci wejdą w skład gabinetu, podczas gdy liberałowie pozostaną poza nim. PNL i PSD nie uzgodniły jednak, jaki będzie format współpracy po zakończeniu sześciomiesięcznego okresu. Nowy rząd utrudnia również przeprowadzenie przedterminowych wyborów: aby rozwiązać parlament, rumuńska konstytucja wymaga dwóch nieudanych prób powołania rządu.

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Budżet jako najbliższa próba

Lider PSD Sorin Grindeanu oświadczył, że jego partia planuje do końca listopada doprowadzić do uchwalenia zorientowanego na inwestycje budżetu na 2027 rok. Jak powiedział, celem jest uniknięcie surowych oszczędności, ochrona siły nabywczej, wsparcie biznesu, przywrócenie inwestycji publicznych i poprawa podstawowych usług publicznych.

Grindeanu powiedział również, że zamierza do końca października zrewidować budżet na 2026 rok i przyspieszyć realizację projektów UE, aby odblokować finansowanie. Jednocześnie przyznał, że kurs na odejście od oszczędności jest sprzeczny ze stanowiskiem PNL, która opowiada się za powściągliwością budżetową. Według lidera PSD liberałowie nie podpisali szczegółowego programu koalicyjnego, dlatego rząd będzie musiał szukać poparcia w parlamencie dla każdego odrębnego głosowania.

Grindeanu oświadczył, że PSD nie będzie zawierać porozumień z AUR z powodu różnic w kwestiach Europy i bezpieczeństwa narodowego. Powiedział też, że odrzucił propozycję AUR dotyczącą poparcia pakietu wydatków socjalnych o wartości 300 mln euro podczas negocjacji w sprawie budżetu na 2026 rok, w zamian za poparcie socjaldemokratów w innej, nieokreślonej sprawie.

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