В Румынии парламент 20 октября утвердил независимого кандидата Луку Никулеску главой правительства, завершив пять месяцев политического паралича после трёх неудачных попыток сформировать кабинет. Как сообщает Politico, партии договорились поддерживать новое правительство в течение шести месяцев, после чего должны согласовать долгосрочное политическое соглашение.

Временная договорённость

Никулеску — бывший журналист и дипломат, которого в начале октября выдвинул умеренный президент Румынии Никушор Дан. Угроза досрочных выборов, на которых могла бы усилиться правопопулистская партия «Альянс за объединение румын» (AUR), стала одним из факторов, побудивших правоцентристскую Национал-либеральную партию (PNL) и левоцентристских социал-демократов (PSD) поддержать правительство.

Социал-демократы войдут в состав кабинета, тогда как либералы останутся вне его. Однако PNL и PSD не согласовали, каким будет формат сотрудничества после окончания шестимесячного срока. Новое правительство также усложняет проведение досрочных выборов: для роспуска парламента конституция Румынии требует двух неудачных попыток назначить правительство.

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Бюджет как ближайшее испытание

Лидер PSD Сорин Гриндяну заявил, что его партия планирует до конца ноября добиться принятия ориентированного на инвестиции бюджета на 2027 год. По его словам, цель состоит в том, чтобы избежать жёсткой экономии, защитить покупательную способность, поддержать бизнес, восстановить государственные инвестиции и улучшить базовые государственные услуги.

Гриндяну также сказал, что намерен до конца октября пересмотреть бюджет на 2026 год и ускорить реализацию проектов ЕС, чтобы разблокировать финансирование. В то же время он признал, что курс на отказ от экономии противоречит позиции PNL, которая выступает за бюджетную сдержанность. По словам лидера PSD, либералы не подписали подробную коалиционную программу, поэтому правительству придётся искать поддержку в парламенте для каждого отдельного голосования.

Гриндяну заявил, что PSD не будет заключать соглашения с AUR из-за разногласий по вопросам Европы и национальной безопасности. Он также рассказал, что отказался от предложения AUR поддержать пакет социальных расходов на 300 млн евро во время переговоров по бюджету на 2026 год в обмен на поддержку социал-демократами другого, неуточнённого вопроса.

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