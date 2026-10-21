特朗普的特使抵达圣彼得堡，带来了关于结束乌克兰战争的提议

美国总统特使史蒂夫·维特科夫已抵达圣彼得堡，与俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京举行会谈。 据乌克兰和美国方面称，在挪威会晤之前，美国和乌克兰已就结束战争达成了一系列提案，特别是针对基辅的安全保障。

据俄罗斯塔斯社报道，维特科夫在普京负责投资与经济合作的特别代表基里尔·德米特里耶夫的陪同下抵达了康斯坦丁诺夫斯基宫。

俄罗斯总统外交事务助理尤里·乌沙科夫澄清称，普京将于上午接见这位美国特使。他表示，谈判的主要议题将是解决针对乌克兰的战争。

维特科夫从挪威抵达俄罗斯，此前一天他曾在挪威会见了乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基。美国国务卿马尔科·鲁比奥称此次会晤成果积极，并表示美国特使将向俄方转达会晤结果。

泽连斯基此前表示，在挪威的会谈中，乌克兰和美国就结束战争达成了一系列提案，其中包括对乌克兰的安全保障。莫斯科将如何回应这些成果，将在维特科夫与普京会谈后见分晓。

此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。

需要指出的是，维特科夫在与泽连斯基会晤后将前往圣彼得堡。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫已在挪威首都奥斯陆开启谈判。

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