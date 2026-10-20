考古学家在西班牙瓦伦西亚西南部一处山地峡谷中的科瓦-德莱斯多内斯洞穴开展研究时，识别出至少120处铭文。据研究人员称，在少数已被翻译的铭文中，大多数由女性留下；这些祈求对象是一位被称为Domina或Malaci的罗马女神，《独立报》报道。

拥有数千年历史的圣所

研究人员认为，这座洞穴断续被用于仪式或典礼至少已有2.4万年。最古老的岩画可追溯至这一时期，另一组图像则约有1.6万年历史。画作包括马、鹿、野牛、野山羊、物种未确定的动物，以及80多个抽象符号——直线、波浪线和矩形。

在一块彩绘岩画面板前，考古学家发现了一件旧石器时代饰物——一枚带孔的石制吊坠。研究人员认为，它被有意放置在那里，作为还愿祭品。洞穴中还保存着由被故意折断的钟乳石和石笋构成的结构：圆圈、平台、通道和简易阶梯。它们可能与岩画年代大致相同，甚至更古老。

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罗马时期的铭文和物品

在新石器时代和青铜时代，即大约7500年至3500年前，人们也曾造访这座洞穴，但这些造访的目的尚未确定。对于铁器时代，特别是公元前5至3世纪，在那里发现的约200只陶瓷碗表明其曾被用于仪式。

有关该洞穴可能与女性仪式相关的最多证据属于约两千年前的罗马时期。在洞穴中的仪式圣所内，发现了一只手镯、两枚戒指和纺轮；在古代，女性大多使用纺轮纺制纤维。一处铭文包含domina votum一词，意为向女神许下誓愿或作出神圣供奉。

Malaci这一名称或头衔的含义尚未厘清。在罗马时代，domina这一头衔尤其用于指代掌管生育和女性健康的女神Bona Dea。研究人员推测，在科瓦-德莱斯多内斯，人们可能崇拜同一位或类似的女神。至少从18世纪起，当地居民便将该洞穴称为“女性洞穴”；到20世纪初，它可能被用作举行婚姻圆房仪式的场所。

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