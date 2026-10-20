Archeolodzy badający jaskinię Cova de les Dones w górskim kanionie na południowy zachód od Walencji w Hiszpanii zidentyfikowali co najmniej 120 inskrypcji. Wśród nielicznych już przetłumaczonych większość, według badaczy, pozostawiły kobiety; wezwania są skierowane do rzymskiej bogini znanej jako Domina lub Malaci, podaje The Independent.

Sanktuarium z historią liczącą wiele tysiącleci

Badacze uważają, że jaskinia była z przerwami wykorzystywana do rytuałów lub ceremonii przez co najmniej 24 tysiące lat. Najstarsze malowidła naskalne datowane są na ten okres, a inną grupę przedstawień — na około 16 tysięcy lat temu. Wśród rysunków są konie, jelenie, dzikie byki, koziorożec, zwierzęta niezidentyfikowanego gatunku oraz ponad 80 abstrakcyjnych znaków — prostych i falistych linii oraz prostokątów.

Przed jednym z malowanych paneli archeolodzy znaleźli paleolityczną ozdobę — kamienny wisiorek z otworem. Zdaniem badaczy został on celowo umieszczony tam jako dar wotywny. W jaskini zachowały się również konstrukcje z celowo połamanych stalaktytów i stalagmitów: kręgi, platformy, przejścia i proste schody. Mogą być mniej więcej w tym samym wieku co malowidła, a nawet starsze.

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Inskrypcje i przedmioty z czasów rzymskich

Jaskinię odwiedzano również w neolicie i epoce brązu, mniej więcej między 7,5 tysiąca a 3,5 tysiąca lat temu, choć cel tych wizyt nie został jeszcze ustalony. Na rytualne wykorzystanie w epoce żelaza, zwłaszcza w V–III wieku p.n.e., wskazuje około 200 znalezionych tam ceramicznych mis.

Najwięcej dowodów na możliwy związek jaskini z rytuałami kobiet pochodzi z okresu rzymskiego, sprzed około dwóch tysięcy lat. W rytualnym sanktuarium w jaskini znaleziono bransoletę, dwa pierścienie i przęśliki, które w starożytności były wykorzystywane głównie przez kobiety do przędzenia włókien. Jedna z inskrypcji zawiera słowa domina votum, oznaczające ślubowanie lub świętą ofiarę dla bogini.

Znaczenie nazwy lub tytułu Malaci nie zostało jeszcze wyjaśnione. Tytuł domina w epoce rzymskiej stosowano między innymi wobec Bona Dea, bogini płodności i zdrowia kobiet. Badacze przypuszczają, że w Cova de les Dones mogła być czczona ta sama lub podobna bogini. Co najmniej od XVIII wieku miejscowi nazywali jaskinię „Jaskinią Kobiet”, a na początku XX wieku była ona prawdopodobnie wykorzystywana jako zrytualizowane miejsce do dopełniania małżeństw.

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