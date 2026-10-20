Археологи, исследующие пещеру Кова-де-лес-Донес в горном каньоне к юго-западу от Валенсии в Испании, идентифицировали не менее 120 надписей. Среди немногих уже переведенных большинство, по данным исследователей, оставили женщины; обращения адресованы римской богине, известной как Domina или Malaci, сообщает The Independent.

Святилище с многотысячелетней историей

Исследователи считают, что пещера с перерывами использовалась для ритуалов или церемоний не менее 24 тысяч лет. Самые древние наскальные рисунки датируют этим временем, а другую группу изображений — примерно 16 тысячами лет назад. Среди рисунков есть лошади, олени, дикие быки, козерог, животные неопределенного вида и более 80 абстрактных знаков — прямые и волнистые линии и прямоугольники.

Перед одним из расписанных панно археологи нашли палеолитическое украшение — каменный кулон с отверстием. По мнению исследователей, его намеренно положили там как вотивный дар. В пещере также сохранились конструкции из намеренно сломанных сталактитов и сталагмитов: круги, платформы, проходы и простые лестницы. Они могут быть примерно того же возраста, что и рисунки, или даже старше.

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Надписи и предметы римского времени

В неолите и бронзовом веке, примерно между 7,5 тысячи и 3,5 тысячи лет назад, пещеру также посещали, хотя назначение этих посещений пока не установлено. На ритуальное использование в железном веке, в частности в V–III веках до нашей эры, указывают найденные там около 200 керамических чаш.

Больше всего свидетельств о возможной связи пещеры с женскими ритуалами относится к римскому периоду, примерно две тысячи лет назад. В ритуальном святилище в пещере обнаружили браслет, два кольца и пряслица, которые в древности в основном использовали женщины для прядения волокон. Одна надпись содержит слова domina votum, означающие обет или священное приношение богине.

Значение имени или титула Malaci пока не выяснено. Титул domina в римскую эпоху применяли, в частности, к богине плодородия и женского здоровья Bona Dea. Исследователи предполагают, что в Кова-де-лес-Донес могли почитать эту же или подобную богиню. По меньшей мере с XVIII века местные жители называли пещеру «Пещерой женщин», а к началу XX века ее, вероятно, использовали как ритуализированное место для консуммации браков.

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