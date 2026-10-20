据《华尔街日报》报道，几周前，俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京据称曾向美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平提议，就乌克兰战争及其潜在影响举行三方峰会。 此次会议可能于11月底在中国深圳举行，届时亚太经合组织（APEC）峰会也计划在此召开。不过，乌克兰及其总统并未受邀参加此次活动。

克里姆林宫新闻秘书德米特里·佩斯科夫已证实，此类会晤正在讨论中，尽管目前尚未达成具体协议。而特朗普本人随后表示，他准备与普京和习近平举行三方会晤。

这样的会晤有多大可能性？我们能对此抱有何种期待？在乌克兰及其总统甚至未以任何形式参与的情况下，各方真的能在会上就乌克兰和平问题达成协议吗？UA.News就此向政治专家们提出了这些问题。 详情请见我们的报道。

俄罗斯仍是中国较弱且依赖性较强的合作伙伴：“彭塔”应用政治研究中心主任弗拉基米尔·费森科

我国媒体中流传着一种说法，认为11月底特朗普、普京和习近平在中国可能举行的这次会晤，主题是乌克兰问题。事实并非如此。乌克兰问题无疑将是议题之一。 但普京的这一倡议早在今年夏天就已提出。这是他试图打造某种“新雅尔塔”的尝试。在他设想中，自己将与特朗普和习近平并列为世界主宰之一，但事实并非完全如此。

当然，普京希望就乌克兰问题进行磋商，以证明这是他的势力范围。但实际上，这不仅仅关乎乌克兰。请注意：特朗普希望讨论无核化、核裁军问题。 他既无法与中国达成共识，也无法与俄罗斯达成共识。这其实是件好事，因为这可能会阻碍其他问题的协商。有大量议题需要讨论：伊朗、台湾等等。

对于这次会晤，我并没有什么世界末日般的预期。顺便说一句，这次会晤能否真正举行尚不确定。而且必须明白，这不会是一场单独的峰会，而是在亚太经合组织（APEC）会议期间举行的“场外”会晤。 会谈将持续多久？大概一小时，或者一个半到两小时。尽管双方之间存在诸多问题和分歧，但这不会是一次非常漫长的会谈。对普京来说，最重要的是“画面感”，即营造出这是“新雅尔塔”的印象。 试图将这一切打造成G7和G20的某种替代方案。但北京方面希望与特朗普单独协商。他们何必将俄罗斯——这个地位较低且依赖中国的伙伴——纳入这个俱乐部呢？何必提升普京的地位呢？

顺便提一句，美国方面担心，从纯粹的战术角度来看，特朗普参加这种三方会晤并不划算。最好还是分别进行谈判。 特朗普自诩为谈判天才，但在此情境下，我们面对的是两个地缘政治盟友——如果他们能就协调一致的立场达成共识，联合起来完全有可能压倒特朗普。因此，总体而言，我对此次会晤的结果持怀疑态度。

特朗普

政府在制定和平计划方面已进入最后冲刺阶段：乌克兰政治研究所所长鲁斯兰·博尔特尼克

关于11月18日至19日特朗普、普京和习近平在深圳APEC峰会上会晤的问题，至少已讨论了一个月。这一提议最早出现在9月习近平与特朗普会晤之后。 当时，中国领导人于9月下旬在联合国大会期间访问了美国。当时就已经宣布，特朗普可能会出席11月18日至19日在深圳举行的APEC峰会。

《华尔街日报》所称——即据称正是普京提议了此次会晤——可能旨在贬低此次会晤本身，并为其制造负面舆论。更何况，俄方尚未最终确认此次会晤。 但此次活动确实可能在很大程度上起到决定性作用。如今我们看到，特朗普政府在制定和平计划方面已进入最后冲刺阶段，美国、乌克兰和欧洲正就该计划展开积极讨论。 在迈阿密举行的一次会议上，与会各方讨论了和平计划的具体文件和核心内容：对乌克兰的安全保障，以及恢复经济并融入欧盟的保障。 与美国大选结果一样，这些谈判将成为影响亚太经合组织（APEC）峰会议程制定的两大关键事件。此后，预计库什纳将前往莫斯科。

实际上，在APEC峰会召开前，有两个进程应告一段落。第一是美国、乌克兰与欧洲就美国提议进行的谈判，以及美国与俄罗斯之间的谈判。 第二项——在特朗普总统任期结束前确定美国国内的力量平衡。大选将于2026年11月3日举行，而他的总统任期将于2029年1月结束。

有了这两项关键结果——谈判结果和美国大选结果——特朗普可能会更愿意与莫斯科和北京达成某种协议，或者在中国的斡旋下与莫斯科达成协议。 深圳峰会可能会成为特朗普与普京及习近平达成原则性协议的场所。 这种情景发生的概率相当高。特别是如果到那时特朗普未能与乌克兰和欧洲达成妥协，并在美国大选中落败的话。这可能会为美国、中国和俄罗斯之间的协议铺平道路。

毕竟，如果特朗普在大选中落败且未能与乌克兰及欧洲达成妥协，他可能会得出结论：欧洲没有足够强大的盟友能够主导其政策。 同样，届时也将显而易见，乌克兰不太可能接受任何基于美国模式的和平解决方案，并可能决定等待下一任美国总统。面对这两种结果，特朗普可能会与莫斯科和北京达成某种协议。 毕竟，他与俄罗斯和中国的领导人历来保持着友好关系，彼此颇为投缘。特朗普将他们视为平等的伙伴，甚至可能在某种程度上将其视为自己在对抗美国国内民主党人以及欧洲自由派政府斗争中的盟友。

因此，亚太经合组织（APEC）峰会可能会变得极其引人注目，并对地缘政治产生转折性影响，尽管对乌克兰而言，这些影响可能会延迟显现。 正因如此，乌克兰今天需要就参加此次峰会达成协议，特别是如果峰会上将讨论与我们相关的问题。必须坚持要求中方及其他参与组织此次峰会的亚太经合组织成员国发出邀请，并与之进行谈判。

在APEC峰会上无法

解决乌克兰战争问题：政治分析师安德烈·维吉林斯基

普京与特朗普、习近平的三方会晤至少已讨论了一个季度之久。为什么？因为亚太经合组织峰会即将举行，且各方目前均已确认将出席此次活动。 目前议程正在制定中。根据哪些关键问题仍悬而未决，这些议题将在峰会上进行讨论。

到11月，唐纳德·特朗普将面临怎样的美国国会格局，届时便会明朗。 届时双方将能在充分了解美国能够承担哪些承诺、无法承担哪些承诺的基础上进行沟通，并就特朗普剩余任期内如何构建双方合作关系达成共识。 这涉及中俄的经贸关系，以及那些可能被用来限制中国对外经济贸易活动或实施制裁机制的因素。 这是关于势力范围的问题，绝非一次会晤就能彻底解决。这还涉及台湾问题、印太地区航运安全、 北极的共同开发、核大国之间的关系、美国对中国商品和产品实施的技术限制，以及中国在西半球的存在。

此外，还有核武器问题，这对我们所有人都有实际意义。尽管美国希望与中国开展此类对话，但只有当中国与美国实现核均势时，中国才会准备好进行对话。 这可能需要三到四年时间，因此他们目前恐怕难以就任何事项达成一致。总体而言，这更多是为了确立互动规则，确保未来几年甚至几十年内大国关系中避免冲突。

现在谈谈乌克兰。乌克兰并未收到亚太经合组织（APEC）峰会的邀请。乌克兰并非APEC成员国，因此其参加此次峰会的可能性微乎其微。所以，关于“没有泽连斯基能否举行此次会议”的问题，答案无疑是肯定的。 各方必然会提及乌克兰境内的战争。他们将视其为一场即将结束的冲突。 中国和俄罗斯在此问题上持共同立场。作为战略伙伴，两国均表示，战争的结束应建立在长远的基础上，这需要解决引发该冲突的根源。 这涉及美国及其军队在欧洲的驻军，以及俄罗斯认为北约侵犯了其在东欧的利益范围。中俄两国在此问题上的立场不太可能改变。

美国方面则表示，已考虑到这一立场。 关于乌克兰加入北约的官方声明已经发布，而部队的重新部署以及欧洲军事自主化的进程，正是在美国重新审视其在欧洲地区的安全政策和北约政策的大背景下进行的。这次会议能否解决战争问题？不能。 特朗普所使用的施压手段存在其局限性。

资金的主要负担由欧洲承担。战争能否继续在很大程度上取决于普京的决定。战斗行动确实可能结束，但俄方很难同意这一点…… 因此，作为三个核大国会晤结果而达成的结束战争协议，可能性微乎其微。在未实现自身目标——特别是涉及安全保障、战后重建、损失赔偿等——之前，我们不准备结束这场斗争。

鉴于欧洲各国目前尚未形成统一战线，且未受邀参与该框架，乌克兰也不会参与其中。 因此，我们所能获得的，只是各方达成的潜在协议，以及他们能够向“坚定联盟”和乌克兰传达的立场。届时我们将对此进行审议，并表明是否同意这些协议。



俄罗斯企图破坏乌克兰的主体地位，并“让欧盟知难而退”：世界政治研究所所长叶夫根·马格达

美国与俄罗斯之间可能举行的三方会谈，更多是克里姆林宫的一时兴起。 这是俄罗斯试图提升自身威望，展示其在当今世界仍具有一定影响力的表现。同时也表明克里姆林宫有能力召开会议，讨论战争结束后世界的命运。

但有几点需要理解。首先，我不确定中国是否有兴趣让其附庸国俄罗斯与特朗普同坐谈判桌，共同瓜分世界。 其次，俄罗斯在公开场合之外，也在向特朗普暗示可能获得巨额利润和巨大利益等。 第三，力图举行这场“三方会晤”——排除乌克兰和欧洲代表——这显然是俄罗斯对乌克兰主体性的削弱，也是企图让支持乌克兰的欧盟“安分守己”。 而这种企图，无论以何种方式，都将俄罗斯与美国和中国联结在一起。



这个世界比乌克兰某些人想象的要残酷和冷酷得多：“第三部门”中心主任安德烈·佐洛塔廖夫

美国、俄罗斯和中国领导人有望在APEC峰会期间于深圳会晤的可能性极高。特朗普和普京已表示愿意举行此类会晤，有人甚至将此称为“新雅尔塔”，意指他们将试图将世界三等分。 习近平目前仍在保持沉默，但我认为，作为本次论坛的东道主，他确实可能会主动与特朗普和普京会晤，三人共同商讨未来的世界秩序。 此外，考虑到特朗普和普京的议程，他们100%会谈及乌克兰问题。

遗憾

的是，这正是“不经乌克兰同意，不讨论乌克兰事务”这一原则行不通的情况。这对我们而言，可能意味着某些类似安克雷奇协议的条款会被达成，而我们只能面对既成事实。 事实上，目前我们正目睹美国对乌克兰施加“强迫”，迫使乌克兰接受美俄双方商定的停战条件。 但我们自己却陷入了死胡同：我们幻想美国会继续援助乌克兰，认为“他们不会走开”，诸如此类。 但这个世界远比乌克兰某些人想象的要残酷和冷酷得多。

美国只受自身利益驱使。而且考虑到特朗普团队中所谓“投机商人”的比例相当高——他们还被美俄经济合作带来的超额利润所诱惑。

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