По данным издания The Wall Street Journal, несколько недель назад российский лидер Владимир Путин якобы предложил президенту США Дональду Трампу и лидеру КНР Си Цзиньпину провести трехсторонний саммит, посвящённый войне в Украине и её потенциальным последствиям. Эта встреча может состояться в конце ноября в китайском Шэньчжэне, где планируется саммит организации АТЭС. При этом Украину и украинского президента на мероприятие никто не приглашал.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже подтвердил, что такая встреча обсуждается, хотя конкретных договоренностей пока нет. А сам Трамп впоследствии заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Си.

Насколько вероятна такая встреча, чего от неё ожидать и действительно ли там могут договориться о мире в Украине — но даже без формального участия Украины и её президента? Издание UA.News обратилось с этими вопросами к политическим экспертам. Подробнее — в нашем материале.

Россия остаётся младшим и зависимым от Китая партнёром: глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

У нас в средствах массовой информации сложился миф, что эта потенциальная встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае в конце ноября — она посвящена Украине. Это не так. Тема Украины, безусловно, будет одной из тем. Но эта инициатива Путина появилась ещё летом. Это его попытка устроить некую «новую Ялту». Где он — один из хозяев мира, наряду с Трампом и Си, что не совсем так.

Конечно, Путин хочет договариваться об Украине, доказать, что это его сфера влияния. Но на самом деле речь идет не только об Украине. Обратите внимание: Трамп хочет говорить о денуклеаризации, о ядерном разоружении. У него не будет взаимопонимания ни с Китаем, ни с Россией. И это очень хорошо, потому что может помешать достижению договоренностей по другим вопросам. Есть масса вопросов для обсуждения: Иран, Тайвань и т. д.

У меня в связи с этой встречей нет каких-то апокалиптических ожиданий. Кстати, ещё не факт, что эта встреча вообще состоится. И нужно понимать, что это не будет отдельный саммит, это будет встреча «на полях» АТЭС. Сколько она продлится? Ну, час, ну полтора-два. Это не будет очень длительным общением, хотя проблем и противоречий между сторонами очень много. Для Путина же главное — картинка, представление, что это «новая Ялта». Попытка сделать из всего этого некую альтернативу G7 и G20. Но Пекин хочет договариваться отдельно с Трампом. Зачем им включать в этот клуб РФ, которая является младшим и зависимым от КНР партнером? Зачем повышать статус Путина?

В США, кстати, существует опасение, что с чисто тактической точки зрения Трампу невыгодно идти на встречу втроем. Лучше договариваться отдельно. Трамп считает себя гением переговоров, но здесь мы имеем двух геополитических союзников, которые вместе могут и переиграть Трампа, если договорятся о скоординированной позиции. Поэтому в целом я скептически настроен по поводу результатов этой встречи.



Администрация Трампа вышла на финишную прямую в разработке мирного плана: директор Украинского института политики Руслан Бортник

Вопрос о встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября обсуждается уже как минимум месяц. Первое такое предложение возникло после встречи Си с Трампом в сентябре. Тогда состоялся визит китайского лидера в США, это была вторая половина сентября, во время Генеральной Ассамблеи ООН. Уже тогда было объявлено, что Трамп, вероятно, посетит саммит АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября.

То, что пишет The Wall Street Journal — что якобы именно Путин предлагает эту встречу — может быть направлено на то, чтобы дискредитировать саму встречу и создать вокруг неё токсичный фон. Тем более что российская сторона эту встречу ещё окончательно не подтвердила. Но это мероприятие действительно может стать в значительной степени решающим. Сегодня мы видим, что администрация Трампа вышла на финишную прямую в разработке мирного плана, который именно в эти дни активно обсуждается между США, Украиной и Европой. В Майами состоялась встреча, в ходе которой обсуждались конкретные документы и блоки мирного плана: гарантии безопасности для Украины, гарантии восстановления и интеграции в ЕС. Так же, как и результаты выборов в США, эти переговоры станут двумя ключевыми событиями, которые повлияют на формирование повестки дня саммита АТЭС. После этого ожидается, что Кушнер отправится в Москву.

Фактически к саммиту АТЭС должны завершиться два процесса. Первый — переговоры между США, Украиной и Европой по поводу американских предложений, а также переговоры между США и Россией. Второй — определение баланса сил в Соединенных Штатах до окончания президентского срока Трампа. Выборы состоятся 3 ноября 2026 года, а его президентские полномочия истекут в январе 2029 года.

Имея эти два ключевых результата — итоги переговоров и результаты выборов в США, — Трамп может быть более готов к определенной сделке с Москвой и Пекином, либо с Москвой при посредничестве Пекина. Саммит в Шэньчжэне может стать местом, где Трамп заключит принципиальное соглашение с Путиным и Си Цзиньпином. Вероятность такого сценария достаточно высока. Особенно если к тому времени Трамп не найдет компромисса с Украиной и Европой и проиграет выборы в США. Это может открыть путь к соглашению между Соединенными Штатами, Китаем и Россией.

Ведь если Трамп проиграет выборы и не достигнет компромисса с Украиной и Европой, он может прийти к выводу, что в Европе нет достаточно сильных союзников, способных определять её политику. Также станет ясно, что Украина вряд ли согласится на какое-либо мирное урегулирование по американской модели и, возможно, решит дождаться следующего американского президента. Учитывая эти два исхода, Трамп может пойти на определенное соглашение с Москвой и Пекином. Ведь с лидерами России и Китая он традиционно поддерживает дружеские отношения, они симпатизируют друг другу. Трамп воспринимает их как равных себе и даже может частично считать своими союзниками в борьбе против демократов внутри США и против либеральных правительств Европы.

Поэтому саммит АТЭС может оказаться чрезвычайно интересным и иметь переломные последствия для геополитики, хотя для Украины они могут проявиться с опозданием. Именно поэтому Украине сегодня нужно договариваться о своём участии в этом саммите, особенно если на нём будут обсуждаться вопросы, которые нас касаются. Необходимо настаивать на приглашении и вести переговоры с китайской стороной и другими странами АТЭС, участвующими в организации этого саммита.



Решить вопрос войны в Украине на саммите АТЭС невозможно: политический аналитик Андрей Вигиринский

Трехсторонняя встреча Путина с Трампом и Си обсуждается уже как минимум в течение квартала. Почему? Потому что состоится саммит АТЭС, и все стороны пока подтверждают свое участие в мероприятии. Сегодня формируется повестка дня. В зависимости от того, какие ключевые вопросы останутся нерешенными, именно они и будут обсуждаться на саммите.

К ноябрю станет ясно, с каким составом Конгресса США будет работать Дональд Трамп. Они смогут общаться с пониманием того, какие гарантии Соединенные Штаты могут взять на себя, а какие — нет, и как выстраивать взаимодействие в течение тех лет, которые остаются у Трампа на посту президента США. Это вопрос торгово-экономических отношений России и Китая, а также факторов, которые могут быть использованы для ограничения внешнеэкономической деятельности Китая в сфере торговли или для применения санкционных механизмов. Это вопрос сфер влияния, который невозможно полностью решить за одну встречу. Это вопрос Тайваня, безопасности судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе, совместного освоения Арктики, отношений между ядерными державами, технологических ограничений, которые США применяют в отношении китайских товаров и продукции, а также присутствия Китая в Западном полушарии.

Кроме того, есть вопрос ядерного вооружения, который имеет практическое значение для всех нас. Несмотря на то, что США хотят вести такой диалог с Китаем, КНР будет готова к диалогу только тогда, когда достигнет ядерного паритета с Соединёнными Штатами. Это может произойти примерно через три-четыре года, поэтому вряд ли сейчас они смогут о чём-то договориться. В целом речь идёт скорее о том, чтобы определить правила взаимодействия и избежать конфликтов в течение следующих лет или даже нескольких десятилетий в отношениях между великими державами.

Теперь об Украине. Украина не получала приглашения на саммит АТЭС. Украина не является страной-членом АТЭС, поэтому её участие в этом саммите вряд ли предполагается. Поэтому ответ на вопрос, возможна ли эта встреча без Зеленского, — безусловно, да. Стороны обязательно затронут тему войны на территории Украины. Они будут рассматривать её как конфликт, который приближается к завершению. Китай и Россия придерживаются общей позиции по этому поводу. Они являются стратегическими партнерами и заявляют, что завершение войны должно происходить на долгосрочной основе, предполагающей устранение причин, породивших этот конфликт. Речь идет о присутствии Соединённых Штатов и их войск на территории Европы, а также о том, что Россия считает посягательством НАТО на свою сферу интересов в Восточной Европе. Вряд ли позиция Китая и России по этому вопросу изменится.

Соединённые Штаты, со своей стороны, заявляют, что учли эту позицию. Официальные заявления относительно членства Украины в НАТО уже сделаны, а передислокация войск и военная автономизация Европы происходят в рамках пересмотра США своей политики безопасности и политики НАТО в европейском регионе. Можно ли решить вопрос о войне в ходе этой встречи? Нет, нельзя. Средства давления, которые использует Трамп, имеют свои ограничения.

Основную тяжесть финансирования берет на себя Европа. Продолжение войны в значительной степени зависит от решения Путина. Боевые действия действительно могут закончиться, но российская сторона вряд ли согласится на это… Поэтому договор о прекращении войны как результат встречи трех ядерных держав — это маловероятно. Мы не готовы прекращать борьбу, не достигнув своих целей, касающихся, в частности, гарантий безопасности, восстановления, компенсации убытков и т. д.

Учитывая, что европейские страны пока не выступают единым фронтом и не приглашены в этот формат, Украина также не принимает в нём участия. Соответственно, всё, что мы можем получить, — это потенциальные договоренности, которых достигнут стороны и позицию по которым они смогут донести до коалиции решительных стран и Украины. Мы сможем их рассмотреть и сказать, согласны ли мы с ними.



Россия стремится подорвать субъектность Украины и «поставить на место» ЕС: директор Института мировой политики Евгений Магда

Возможные трехсторонние переговоры между США и Россией — это скорее прихоть Кремля. Это стремление России повысить свой авторитет, показать, что она влияет на что-то в современном мире. И что Кремль может провести встречу, на которой будет обсуждаться судьба мира после окончания войны.

Но нужно понимать несколько моментов. Во-первых, я не уверен, что Китай заинтересован в том, чтобы он хотел, чтобы его вассал, Россия, сел за стол переговоров с Трампом, где они будут делить мир. Во-вторых, Россия параллельно с публичным треком говорит Трампу о возможностях огромных прибылей, огромной выгоды и так далее. Ну и в-третьих: стремление провести эту встречу втроем — без Украины, без представителей Европы — это явный подрыв субъектности Украины со стороны России, а также стремление «поставить на место» Европейский Союз, который поддерживает Украину. И это стремление так или иначе объединяет РФ с США и КНР.



Мир гораздо жесточее и циничнее, чем кажется некоторым в Украине: директор центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Вероятность встречи лидеров США, РФ и КНР в Шэньчжэне во время саммита АТЭС очень высока. Трамп и Путин уже выразили готовность к таким встречам, и некоторые уже назвали это «новой Ялтой», когда будут пытаться разделить мир на троих. Си пока ждет, пока молчит, но думаю, что как хозяин этого форума, он может действительно пойти навстречу Трампу и Путину и втроем обсудить будущий мировой порядок. Кроме того, если учитывать повестку дня Трампа и Путина, они на 100% будут обсуждать и Украину.



К сожалению, это тот случай, когда принцип «ничего об Украине без Украины» не сработает. Это может обернуться для нас тем, что какие-то условия в духе Анкориджа будут согласованы, а нас просто поставят перед фактом. Фактически сейчас мы наблюдаем такое «выкручивание рук» со стороны Соединенных Штатов, принуждение Украины к согласованным между США и РФ условиям прекращения войны. Но мы сами загнали себя в тупик: мы мечтаем о том, что Соединенные Штаты и впредь будут помогать Украине, что «они никуда не денутся», мол. Но мир гораздо жесточе и циничнее, чем это кажется некоторым в Украине.

США руководствуются исключительно собственными интересами. А учитывая, что в команде Трампа довольно значительный процент так называемых «гешефтмахеров», они ещё и руководствуются соблазном сверхприбылей от экономического сотрудничества США и РФ.

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