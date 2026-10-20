Według informacji podanych przez „The Wall Street Journal”, kilka tygodni temu rosyjski przywódca Władimir Putin rzekomo zaproponował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi oraz przywódcy ChRL Xi Jinpingowi zorganizowanie trójstronnego szczytu poświęconego wojnie na Ukrainie i jej potencjalnym skutkom. Spotkanie to może odbyć się pod koniec listopada w chińskim Shenzhen, gdzie planowany jest szczyt organizacji APEC. Nikt jednak nie zaprosił na to wydarzenie Ukrainy ani ukraińskiego prezydenta.

Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził już, że takie spotkanie jest rozważane, choć na razie nie ma konkretnych ustaleń. Sam Trump oświadczył później, że jest gotowy na trójstronne spotkanie z Putinem i Xi.

Na ile prawdopodobne jest takie spotkanie, czego można się po nim spodziewać i czy rzeczywiście uda się tam uzgodnić pokój na Ukrainie – ale bez nawet formalnego udziału Ukrainy i jej prezydenta? Serwis UA.News zwrócił się z tymi pytaniami do ekspertów politycznych. Więcej szczegółów — w naszym artykule.

Rosja pozostaje młodszym i zależnym od Chin partnerem: Władimir Fesenko, dyrektor Centrum Stosowanych Badań Politycznych „Penta”

W naszych mediach pojawiła się mitologia, że to potencjalne spotkanie Trumpa, Putina i Xi Jinpinga w Chinach pod koniec listopada dotyczy Ukrainy. To nieprawda. Temat Ukrainy z pewnością będzie jednym z poruszanych. Jednak ta inicjatywa Putina pojawiła się już latem. Jest to jego próba stworzenia swego rodzaju „nowej Jałty”. Gdzie on – jako jeden z władców świata, obok Trumpa i Xi – choć nie do końca tak jest.

Oczywiście Putin chce negocjować w sprawie Ukrainy, udowodnić, że jest to jego strefa wpływów. Ale w rzeczywistości nie chodzi tylko o Ukrainę. Zwróćcie uwagę: Trump chce rozmawiać o denuklearyzacji, o rozbrojeniu jądrowym. Nie osiągnie porozumienia ani z Chinami, ani z Rosją. I to bardzo dobrze, bo może to przeszkodzić w osiągnięciu porozumień w innych kwestiach. Jest mnóstwo tematów do omówienia: Iran, Tajwan i tak dalej.

Nie mam żadnych apokaliptycznych oczekiwań związanych z tym spotkaniem. Nawiasem mówiąc, nie jest jeszcze pewne, czy to spotkanie w ogóle się odbędzie. Trzeba też zrozumieć, że nie będzie to oddzielny szczyt, a spotkanie „na marginesie” APEC. Jak długo potrwa? Cóż, godzinę, może półtorej–dwie. Nie będzie to zbyt długa rozmowa, choć problemów i sprzeczności między stronami jest bardzo wiele. Dla Putina najważniejsze jest jednak wrażenie, wyobrażenie, że to „nowa Jałta”. Próba uczynienia z tego wszystkiego jakiejś alternatywy dla G7 i G20. Jednak Pekin chce negocjować osobno z Trumpem. Po co mieliby włączać do tego klubu Rosję, która jest młodszym i zależnym od Chin partnerem? Po co podnosić status Putina?

W USA, nawiasem mówiąc, istnieją obawy, że z czysto taktycznego punktu widzenia Trumpowi nie opłaca się iść na spotkanie we trójkę. Lepiej jest negocjować osobno. Trump uważa się za geniusza negocjacji, ale mamy tu do czynienia z dwoma sojusznikami geopolitycznymi, którzy razem mogą przechytrzyć Trumpa, jeśli uzgodnią skoordynowane stanowisko. Ogólnie rzecz biorąc, jestem więc sceptyczny co do wyników tego spotkania.



Administracja Trumpa wkroczyła na ostatnią prostą w opracowywaniu planu pokojowego: dyrektor Ukraińskiego Instytutu Polityki Rusłan Bortnik

Kwestia spotkania Trumpa, Putina i Xi Jinpinga podczas szczytu APEC w Shenzhen w dniach 18–19 listopada jest omawiana od co najmniej miesiąca. Pierwsza taka propozycja pojawiła się po spotkaniu Xi z Trumpem we wrześniu. Wtedy miał miejsce wizyt chińskiego przywódcy w USA, była to druga połowa września, podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Już wtedy ogłoszono, że Trump prawdopodobnie weźmie udział w szczycie APEC w Shenzhen w dniach 18–19 listopada.

To, co pisze „The Wall Street Journal” – że rzekomo to właśnie Putin proponuje to spotkanie – może mieć na celu zdyskredytowanie samego spotkania i stworzenie wokół niego toksycznej atmosfery. Tym bardziej, że strona rosyjska nie potwierdziła jeszcze ostatecznie tego spotkania. Jednak wydarzenie to rzeczywiście może okazać się w znacznym stopniu decydujące. Dzisiaj widzimy, że administracja Trumpa wkroczyła na ostatnią prostą w opracowywaniu planu pokojowego, który właśnie w tych dniach jest aktywnie omawiany między USA, Ukrainą i Europą. W Miami odbyło się spotkanie, podczas którego omawiano konkretne dokumenty i elementy planu pokojowego: gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, gwarancje odbudowy oraz integracji z UE. Podobnie jak wyniki wyborów w USA, negocjacje te będą dwoma kluczowymi wydarzeniami, które wpłyną na kształt agendy szczytu APEC. Następnie oczekuje się, że Kushner uda się do Moskwy.

W rzeczywistości przed szczytem APEC powinny zakończyć się dwa procesy. Pierwszy to negocjacje między USA, Ukrainą i Europą dotyczące amerykańskich propozycji, a także negocjacje między USA a Rosją. Drugi — ustalenie równowagi sił w Stanach Zjednoczonych przed zakończeniem kadencji prezydenckiej Trumpa. Wybory odbędą się 3 listopada 2026 r., a jego kadencja prezydencka dobiegnie końca w styczniu 2029 r.

Mając te dwa kluczowe wyniki – podsumowanie negocjacji i wyniki wyborów w USA – Trump może być bardziej skłonny do zawarcia pewnego porozumienia z Moskwą i Pekinem lub z Moskwą przy pośrednictwie Pekinu. Szczyt w Shenzhen może stać się miejscem, w którym Trump zawrze zasadnicze porozumienie z Putinem i Xi Jinpingiem. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest dość wysokie. Zwłaszcza jeśli do tego czasu Trump nie znajdzie kompromisu z Ukrainą i Europą i przegra wybory w USA. Może to otworzyć drogę do porozumienia między Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją.

Jeśli bowiem Trump przegra wybory i nie osiągnie kompromisu z Ukrainą oraz Europą, może dojść do wniosku, że w Europie brakuje wystarczająco silnych sojuszników, zdolnych do kształtowania jej polityki. Również stanie się jasne, że Ukraina raczej nie zgodzi się na żadne pokojowe rozwiązanie według amerykańskiego modelu i być może zdecyduje się poczekać na kolejnego amerykańskiego prezydenta. Biorąc pod uwagę te dwa scenariusze, Trump może zawrzeć pewne porozumienie z Moskwą i Pekinem. W końcu z przywódcami Rosji i Chin tradycyjnie utrzymuje przyjazne stosunki, a oni darzą się wzajemną sympatią. Trump postrzega ich jako równych sobie, a nawet może częściowo uważać ich za swoich sojuszników w walce z demokratami w Stanach Zjednoczonych oraz z liberalnymi rządami Europy.

Dlatego szczyt APEC może okazać się niezwykle interesujący i mieć przełomowe konsekwencje dla geopolityki, choć dla Ukrainy mogą one ujawnić się z opóźnieniem. Właśnie dlatego Ukraina powinna już dziś negocjować swój udział w tym szczycie, zwłaszcza jeśli będą na nim omawiane kwestie, które nas dotyczą. Należy nalegać na zaproszenie i prowadzić rozmowy ze stroną chińską oraz innymi krajami APEC, które uczestniczą w organizacji tego szczytu.

Kwestii wojny na Ukrainie nie da się

rozwiązać podczas szczytu APEC: analityk polityczny Andrij Wigirinskii

Trójstronne spotkanie Putina z Trumpem i Xi jest omawiane już od co najmniej kwartału. Dlaczego? Ponieważ odbędzie się szczyt APEC, a wszystkie strony na razie potwierdzają swój udział w tym wydarzeniu. Dzisiaj ustalany jest porządek obrad. W zależności od tego, jakie kluczowe kwestie pozostaną nierozwiązane, będą one omawiane podczas szczytu.

Do listopada będzie wiadomo, jaki skład Kongresu USA będzie miał Donald Trump. Będą mogli prowadzić rozmowy, mając świadomość, jakie gwarancje Stany Zjednoczone mogą przyjąć na siebie, a jakich nie, oraz jak kształtować współpracę w ciągu pozostałych lat, które Trump spędzi na stanowisku prezydenta USA. Chodzi o kwestie stosunków handlowo-gospodarczych między Rosją a Chinami, a także o czynniki, które można wykorzystać do ograniczenia chińskiej działalności zagranicznej w dziedzinie handlu lub do zastosowania mechanizmów sankcyjnych. Dotyczy to sfer wpływów, których nie da się w pełni rozstrzygnąć podczas jednego spotkania. Dotyczy to kwestii Tajwanu, bezpieczeństwa żeglugi w regionie Indo-Pacyfiku, wspólnej eksploatacji Arktyki, stosunków między mocarstwami nuklearnymi, ograniczeń technologicznych, które Stany Zjednoczone stosują wobec chińskich towarów i produktów, a także obecności Chin na półkuli zachodniej.

Ponadto istnieje kwestia uzbrojenia jądrowego, która ma praktyczne znaczenie dla nas wszystkich. Mimo że Stany Zjednoczone chcą prowadzić taki dialog z Chinami, ChRL będzie gotowa do dialogu dopiero wtedy, gdy osiągnie parytet jądrowy ze Stanami Zjednoczonymi. Może to nastąpić za około trzy–cztery lata, więc raczej nie uda im się teraz dojść do porozumienia w jakiejkolwiek sprawie. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi raczej o ustalenie zasad współdziałania i unikanie konfliktów w stosunkach między wielkimi mocarstwami w ciągu najbliższych lat, a nawet kilku dziesięcioleci.

A teraz przejdźmy do Ukrainy. Ukraina nie otrzymała zaproszenia na szczyt APEC. Ukraina nie jest członkiem APEC, więc jej udział w tym szczycie raczej nie jest przewidziany. Dlatego odpowiedź na pytanie, czy spotkanie to jest możliwe bez Zełenskiego, brzmi bez wątpienia: tak. Strony z pewnością poruszą temat wojny na terytorium Ukrainy. Będą ją postrzegać jako konflikt zbliżający się do końca. Chiny i Rosja mają wspólne stanowisko w tej sprawie. Są strategicznymi partnerami i twierdzą, że zakończenie wojny musi nastąpić w perspektywie długoterminowej, co zakłada rozwiązanie przyczyn, które doprowadziły do tego konfliktu. Chodzi o obecność Stanów Zjednoczonych i ich wojsk na terytorium Europy, a także o to, co Rosja uważa za ingerencję NATO w jej strefę interesów w Europie Wschodniej. Jest mało prawdopodobne, aby stanowisko Chin i Rosji w tej kwestii uległo zmianie.

Stany Zjednoczone ze swojej strony oświadczają, że uwzględniły to stanowisko. Oficjalne oświadczenia dotyczące członkostwa Ukrainy w NATO zostały już wydane, a przegrupowanie sił zbrojnych oraz wojskowa autonomizacja Europy odbywają się w ramach przeglądu przez USA swojej polityki bezpieczeństwa oraz polityki NATO w regionie europejskim. Czy podczas tego spotkania uda się rozwiązać kwestię wojny? Nie, nie da się. Środki nacisku, z których korzysta Trump, mają swoje ograniczenia.

Główny ciężar finansowania spoczywa na Europie. Kontynuacja wojny w znacznym stopniu zależy od decyzji Putina. Działania zbrojne rzeczywiście mogą się zakończyć, ale strona rosyjska raczej nie zgodzi się na to… Zatem porozumienie o zakończeniu wojny jako wynik spotkania trzech mocarstw nuklearnych jest mało prawdopodobne. Nie jesteśmy gotowi zakończyć walki bez osiągnięcia własnych celów, które dotyczą w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy, rekompensaty strat itp.

Biorąc pod uwagę, że kraje europejskie nie występują na razie jako jednolity front i nie zostały zaproszone do tego formatu, Ukraina również nie bierze w nim udziału. W związku z tym wszystko, co możemy uzyskać, to potencjalne porozumienia, które strony osiągną, a swoje stanowisko w tej sprawie będą mogły przedstawić koalicji zdecydowanych oraz Ukrainie. Będziemy mogli je przeanalizować i stwierdzić, czy się z nimi zgadzamy.



Rosja dąży do podważenia podmiotowości Ukrainy i „postawienia w miejsce” UE: dyrektor Instytutu Polityki Światowej Jewgienij Magda

Ewentualne trójstronne rozmowy między USA a Rosją to raczej kaprys Kremla. Jest to dążenie Rosji do podniesienia swojego autorytetu, pokazania, że ma ona wpływ na coś we współczesnym świecie. I że Kreml może zorganizować spotkanie, na którym będzie omawiany los świata po zakończeniu wojny.

Należy jednak zrozumieć kilka kwestii. Po pierwsze, nie jestem pewien, czy Chiny są zainteresowane tym, by ich wasal, Rosja, zasiadł do stołu negocjacyjnego z Trumpem, gdzie będą dzielić świat. Po drugie, Rosja równolegle z oficjalnymi rozmowami sugeruje Trumpowi możliwość ogromnych zysków, ogromnych korzyści i tak dalej. I po trzecie: dążenie do zorganizowania tego trójstronnego spotkania – bez Ukrainy, bez przedstawicieli Europy – stanowi oczywiste podważenie przez Rosję podmiotowości Ukrainy oraz próbę „postawienia w miejsce” Unii Europejskiej, która wspiera Ukrainę. I to dążenie w taki czy inny sposób łączy Federację Rosyjską ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami.



Świat jest o wiele bardziej okrutny i cyniczny, niż wydaje się niektórym na Ukrainie: dyrektor centrum „Trzeci Sektor” Andrij Zolotariow

Prawdopodobieństwo spotkania przywódców USA, Rosji i Chin w Shenzhen podczas szczytu APEC jest bardzo wysokie. Trump i Putin wyrazili już gotowość do takich spotkań, a niektórzy określili to już jako „nową Jałtę”, podczas której będą próbować podzielić świat na trzy części. Xi na razie milczy, ale sądzę, że jako gospodarz tego forum może rzeczywiście wyjść naprzeciw Trumpowi i Putinowi i we trójkę rozmawiać o przyszłym porządku światowym. Ponadto, biorąc pod uwagę agendę Trampa i Putina, na 100% będą oni rozmawiać również o Ukrainie.



Niestety, jest to sytuacja, w której zasada „nic o Ukrainie bez Ukrainy” nie zadziała. Może to dla nas oznaczać, że pewne warunki w duchu porozumienia z Anchorage zostaną uzgodnione, a my po prostu zostaniemy postawieni przed faktem dokonanym. W rzeczywistości obserwujemy obecnie takie „wykręcanie rąk” ze strony Stanów Zjednoczonych, naciskanie na Ukrainę, by zgodziła się na warunki zakończenia wojny uzgodnione między USA a Rosją. Ale sami wpędziliśmy się w ślepy zaułek: marzymy o tym, że Stany Zjednoczone będą nadal pomagać Ukrainie, że „nigdzie się nie wybiorą”, jak to się mówi. Jednak świat jest o wiele bardziej okrutny i cyniczny, niż wydaje się to niektórym na Ukrainie.

Stany Zjednoczone kierują się wyłącznie własnymi interesami. A biorąc pod uwagę, że w zespole Trumpa jest dość znaczny odsetek tak zwanych „biznesmenów” – kierują się oni również pokusą nadzwyczajnych zysków wynikających ze współpracy gospodarczej między USA a Rosją.

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