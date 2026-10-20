Зеленський закликав сенаторів США тиснути на Трампа щодо зброї та розвідданих для України, — Axios

Президент України Володимир Зеленський попросив американських сенаторів вплинути на адміністрацію Дональда Трампа, щоб Білий дім скасував обмеження на передавання Києву озброєння та розвідувальної інформації.

У зустрічі взяли участь, зокрема, республіканець Том Тілліс і демократ Річард Блюменталь.

За словами Володимира Зеленського, після переговорів у Маямі 9 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженнями в роботі супутникового інтернету Starlink та його військової версії Starshield.

«Ми досі не отримали жодних пояснень із цього приводу. На жаль, ми чуємо лише різні дивні історії», — сказав український президент сенаторам.

Він наголосив, що проблеми з доступом до цих систем ускладнюють можливості України збивати російські ударні безпілотники.

Ще однією темою розмови стала передача розвідувальної інформації про російські ракетні атаки.

За словами Зеленського, минулого тижня українські військові тричі не отримали попередження від США про запуски російських балістичних ракет.

«Ми не отримали з Вашингтона жодного чіткого пояснення, чому це відбувається», — наголосив глава держави.

Як зазначає Axios, Зеленський закликав сенаторів домогтися від адміністрації Дональда Трампа пояснень і перегляду обмежень, які стосуються військової допомоги та обміну розвідувальними даними з Україною.

Питання доступу до супутникового зв’язку, попереджень про ракетні удари та озброєння залишається важливим для обороноздатності України на тлі російських атак.

Про це повідомляє Axios із посиланням на стенограму онлайн-зустрічі українського лідера з групою сенаторів, яка відбулася в понеділок, 19 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський також провів предметну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

Президент США Дональд Трамп назвав дії Росії у війні проти України прийнятними та розкритикував Володимира Зеленського, звинувативши його в небажанні припиняти бойові дії. Американський лідер також заявив, що Київ міг раніше укласти угоду на вигідніших умовах.

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