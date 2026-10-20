Зеленский призвал сенаторов США оказать давление на Трампа в вопросе поставок оружия и разведывательных данных для Украины, — Axios

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американских сенаторов оказать влияние на администрацию Дональда Трампа, чтобы Белый дом отменил ограничения на поставки Киеву вооружения и разведывательной информации.

Во встрече приняли участие, в частности, республиканец Том Тиллис и демократ Ричард Блюменталь.

По словам Владимира Зеленского, после переговоров в Майами 9 октября украинские военные столкнулись с ограничениями в работе спутникового интернета Starlink и его военной версии Starshield.

«Мы до сих пор не получили никаких объяснений по этому поводу. К сожалению, мы слышим только разные странные истории», — сказал украинский президент сенаторам.

Он подчеркнул, что проблемы с доступом к этим системам затрудняют возможности Украины по сбиванию российских ударных беспилотников.

Еще одной темой разговора стала передача разведывательной информации о российских ракетных атаках.

По словам Зеленского, на прошлой неделе украинские военные трижды не получили предупреждения от США о запусках российских баллистических ракет.

«Мы не получили из Вашингтона ни одного четкого объяснения, почему это происходит», — подчеркнул глава государства.

Как отмечает Axios, Зеленский призвал сенаторов добиться от администрации Дональда Трампа объяснений и пересмотра ограничений, касающихся военной помощи и обмена разведывательными данными с Украиной.

Вопрос доступа к спутниковой связи, предупреждениям о ракетных ударах и вооружению остается важным для обороноспособности Украины на фоне российских атак.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на стенограмму онлайн-встречи украинского лидера с группой сенаторов, которая состоялась в понедельник, 19 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский также провел содержательную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а мирных жителей — безопасно эвакуировать.

Президент США Дональд Трамп назвал действия России в войне против Украины приемлемыми и раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании прекращать боевые действия. Американский лидер также заявил, что Киев мог раньше заключить соглашение на более выгодных условиях.

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