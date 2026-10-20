Курс доллара и евро 20 октября: где выгоднее всего покупать и продавать валюту

Во вторник, 20 октября, курсы доллара и евро в украинских банках и пунктах обмена валют изменились по-разному. В банках американская валюта подорожала, а стоимость евро зависит от учреждения и способа обмена.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 45,06 грн, что на 11 копеек больше, чем 19 октября. Средний курс продажи американской валюты вырос на 8 копеек — до 45,22 грн.

Евро в пунктах обмена покупают в среднем по 50,80 грн — на 5 копеек дороже, чем накануне. В то же время средний курс продажи европейской валюты не изменился и составляет 51,00 грн.

В «ПриватБанке» доллар в отделениях продают по 45,25 грн, что на 15 копеек дороже, чем 19 октября. Для карт курс продажи вырос на 20 копеек — до 45,24 грн.

Курс покупки доллара составляет:

в отделениях — 44,65 грн ;

для карт — 44,80 грн.

Оба показателя выросли на 15 копеек.

Евро в отделениях банка продают по 51,00 грн — на 20 копеек дороже, чем в предыдущий рабочий день. Для карт курс продажи вырос на 26 копеек — до 51,02 грн.

Курс покупки евро составляет 50,00 грн в отделениях и 50,32 грн для карт. Эти показатели выросли на 20 и 18 копеек соответственно.

В «Ощадбанке» доллар в приложении «Мобильный Ощад» продают по 45,25 грн — на 15 копеек дороже, чем 19 октября. Для карт курс продажи повысился на 15 копеек и составляет 45,45 грн.

Курс покупки доллара составляет 44,90 грн в приложении и 44,85 грн для карт. Оба показателя выросли на 10 копеек.

Евро в «Мобильном Ощаде» продают по 50,90 грн, без изменений по сравнению с предыдущим рабочим днем. Для карт курс продажи также остался неизменным — 51,05 грн.

В то же время банк повысил курс покупки евро на 5 копеек:

в приложении — 50,30 грн ;

для карт — 50,20 грн.

В ПУМБ доллар при обмен наличных продают по 45,40 грн, а покупают по 44,80 грн. По сравнению с 19 октября оба курса выросли на 10 копеек.

По коммерческому курсу банк покупает доллар по 44,90 грн, а продает по 45,40 грн. Оба показателя также повысились на 10 копеек.

Евро в рамках наличного обмена ПУМБ продает по 51,00 грн, а покупает по 50,30 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем курс покупки вырос на 10 копеек, как и курс продажи.

В Monobank доллар продают по 45,23 грн — на 19 копеек дороже, чем 19 октября. Курс покупки американской валюты вырос на 13 копеек и составляет 44,83 грн.

Евро в Monobank продают по 50,99 грн. Курс не изменился по сравнению с предыдущим рабочим днем. Так же остался неизменным курс покупки европейской валюты — 50,30 грн.

Среди перечисленных банков самый низкий курс продажи доллара предлагает Monobank — 45,23 грн.

Другие предложения:

ПриватБанк для карт — 45,24 грн ;

ПриватБанк в отделениях — 45,25 грн ;

«Мобильный Ощад» — 45,25 грн ;

ПУМБ при обмене наличных и по коммерческому курсу — 45,40 грн ;

Ощадбанк для карт — 45,45 грн.

Дешевле всего евро можно приобрести в «Мобильном Ощаде» — по 50,90 грн.

В других банках курс продажи евро следующий:

Monobank — 50,99 грн ;

ПриватБанк в отделениях — 51,00 грн ;

ПУМБ при обмене наличных — 51,00 грн ;

«ПриватБанк» для карт — 51,02 грн ;

Ощадбанк для карт — 51,05 грн.

Если нужно продать доллары, самый высокий курс покупки среди перечисленных банков предлагают Ощадбанк через «Мобильный Ощад» и ПУМБ по коммерческому курсу — по 44,90 грн.

Другие курсы покупки доллара:

Ощадбанк для карт — 44,85 грн ;

Monobank — 44,83 грн ;

ПриватБанк для карт — 44,80 грн ;

ПУМБ при обмене наличных — 44,80 грн ;

ПриватБанк в отделениях — 44,65 грн.

Для продажи евро самый высокий курс среди указанных предлагает ПриватБанк для карт — 50,32 грн.

В Monobank, «Мобильном Ощаде» и ПУМБ при обмене наличных евро покупают по 50,30 грн. В Ощадбанке для карт курс составляет 50,20 грн, а в отделениях ПриватБанка — 50,00 грн.

Стоимость покупки 1000 долларов по курсам продажи, приведенным на 20 октября:

Итак, по приведенным курсам меньше всего за 1000 долларов придется заплатить в Monobank — 45 230 грн. В то же время перед обменом стоит проверить актуальный курс в конкретном отделении или приложении, поскольку условия операций могут отличаться в зависимости от способа расчета.

Об этом свидетельствуют данные Minfin.

В начале недели, 19 октября 2026 года, в обменных пунктах доллар немного подешевел при покупке, тогда как евро подорожал. В банках котировки доллара в основном не изменились, а европейская валюта в некоторых учреждениях подорожала.

Ранее стало известно, сколько стоит бензин по состоянию на 17 октября.

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