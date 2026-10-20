Зеленский прибудет в Норвегию для переговоров о войне и безопасности в Европе, — Reuters

20 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит столицу Норвегии Осло, где проведет переговоры по поводу войны России против Украины и ситуации с безопасностью в Европе. Встреча состоится в рамках текущих дипломатических усилий с участием лидеров Украины, Норвегии и Финляндии.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что Владимир Зеленский обратился к Норвегии и Финляндии с просьбой организовать встречу. По его словам, переговоры состоятся в важный для Украины период.

«Президент Зеленский обратился к Норвегии и Финляндии с просьбой организовать встречу в рамках текущих дипломатических усилий в критический для Украины момент», — отметил Стьоре.

Президент Финляндии Александр Стубб также подтвердил своё участие в переговорах с Зеленским и норвежским премьером.

По словам Александра Стубба, главными темами встречи станут российская агрессия против Украины и общая ситуация с безопасностью в Европе.

«Незаконная агрессивная война России против Украины и общая ситуация с безопасностью в Европе», — так Стубб охарактеризовал повестку дня предстоящих переговоров.

По завершении встречи Владимир Зеленский, Александр Стубб и Йонас Гар Стьоре должны провести совместную пресс-конференцию. Об этом сообщили в правительстве Норвегии.

Накануне агентство Reuters сообщило, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на этой неделе посетит Норвегию для нового раунда переговоров о прекращении войны в Украине.

По информации агентства, к этим переговорам могут присоединиться Владимир Зеленский и представители европейских государств.

В то же время официального подтверждения участия Стива Виткоффа или американской делегации именно во встрече Зеленского с лидерами Норвегии и Финляндии 20 октября пока нет.

Таким образом, переговоры в Осло должны сосредоточиться на дальнейших дипломатических усилиях по прекращению войны России против Украины и вопросах европейской безопасности. Возможное участие представителей США пока не подтверждено.

Об этом сообщает Reuters.

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании прекратить войну. Американский лидер заявил, что, по его мнению, украинский президент не стремился к прекращению боевых действий ни сейчас, ни ранее.

Более половины украинцев — 56% — считают, что война не закончится раньше второй половины 2027 года. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы выдерживать войну столько, сколько будет необходимо.

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