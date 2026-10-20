Япония подняла истребители после того, как три китайских военных летательных аппарата — два беспилотника и разведывательный самолет — пролетели через международное воздушное пространство между японскими островами в направлении Тихого океана, а затем вернулись в сторону материкового Китая. Об этом со ссылкой на Объединенный штаб Минобороны Японии сообщает South China Morning Post.

Маршруты самолетов и дронов

Разведывательный беспилотник BZK-005 и разведывательный самолет Y-9 вылетели из Восточно-Китайского моря, пролетели через пролив Мияко между главным островом Окинава и островом Мияко и продолжили движение в Тихий океан. Затем они взяли курс в сторону материкового Китая.

Еще один аппарат — разведывательно-ударный дрон TB-001 — пролетел между островом Ёнагуни и Тайванем. Он двигался на северо-восток к водам вблизи острова Амами-Осима, затем повернул и прошел через пролив Мияко в направлении Китая.

Учения Keen Sword и движение кораблей

Полеты состоялись в день начала совместных японско-американских учений Keen Sword, которые продлятся до 29 октября на нескольких площадках в Японии. В маневрах должны принять участие около 45 тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии и 12 тысяч американских военных.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Во время учений на полигоне на юге Кюсю развернут японские ракеты Type 25 класса «поверхность — корабль». Это будет первое развертывание этих ракет вне гарнизона в префектуре Кумамото после их поступления туда ранее в этом году. Их заявленная дальность составляет около 1 тысячи километров.

Минобороны Японии также сообщило о движении семи китайских военных кораблей. В частности, разведывательный корабль Yuhengxing двигался через пролив Осуми в Тихий океан, а Kaiyangxing прошел через пролив Мияко. Японские военные также зафиксировали эсминец Qiqihar и корабль боевого обеспечения Hulunhu, предназначенный для снабжения авианосных ударных групп.

Ранее Япония сообщала, что китайский авианосец «Ляонин» с тремя кораблями сопровождения прошел через пролив Мияко в Тихий океан. Тем временем американская авианосная ударная группа во главе с USS Theodore Roosevelt прибыла в Йокосуку и должна присоединиться к Keen Sword.

Читай нас в