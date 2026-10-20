三架中国军用飞行器——两架无人机和一架侦察机——穿越日本岛屿之间的国际空域飞往太平洋，随后返回中国大陆方向后，日本紧急起飞战机。《南华早报》报道称，消息援引日本防卫省统合幕僚监部。

飞机和无人机的飞行路线

BZK-005侦察无人机和Y-9侦察机从东海起飞，穿过冲绳本岛与宫古岛之间的宫古海峡，继续飞往太平洋。随后，它们转向中国大陆方向。

另一架飞行器——TB-001侦察打击无人机——从与那国岛和台湾之间飞过。它向东北方向飞往奄美大岛附近水域，随后转向并穿过宫古海峡，朝中国方向飞行。

“利剑”演习和舰船动向

这些飞行发生在日美联合“利剑”演习开始当天。演习将在日本多个地点持续至10月29日。约4.5万名日本自卫队人员和1.2万名美国军人将参加演习。

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演习期间，日本将在九州南部的训练场部署Type 25地对舰导弹。这将是这些导弹自今年早些时候运抵熊本县驻地以来，首次在该驻地以外部署。其公布的射程约为1000公里。

日本防卫省还通报了7艘中国军舰的动向。其中，侦察舰Yuhengxing经由大隅海峡驶往太平洋，Kaiyangxing则通过宫古海峡。日本军方还发现了驱逐舰Qiqihar和战斗支援舰Hulunhu，后者用于为航母打击群提供补给。

此前，日本称，中国航母“辽宁舰”及3艘护航舰艇通过宫古海峡驶入太平洋。与此同时，由USS Theodore Roosevelt领衔的美国航母打击群已抵达横须贺，并将加入“利剑”演习。

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