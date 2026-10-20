Japonia poderwała myśliwce po tym, jak trzy chińskie wojskowe statki powietrzne — dwa drony i samolot rozpoznawczy — przeleciały przez międzynarodową przestrzeń powietrzną między japońskimi wyspami w kierunku Oceanu Spokojnego, a następnie wróciły w stronę kontynentalnych Chin. Poinformował o tym South China Morning Post, powołując się na Połączony Sztab japońskiego Ministerstwa Obrony.

Trasy samolotów i dronów

Dron rozpoznawczy BZK-005 i samolot rozpoznawczy Y-9 wystartowały znad Morza Wschodniochińskiego, przeleciały przez Cieśninę Miyako między główną wyspą Okinawa a wyspą Miyako i kontynuowały lot nad Ocean Spokojny. Następnie obrały kurs w kierunku kontynentalnych Chin.

Inny aparat — dron rozpoznawczo-uderzeniowy TB-001 — przeleciał między wyspą Yonaguni a Tajwanem. Poruszał się na północny wschód w kierunku wód w pobliżu wyspy Amami-Oshima, następnie zawrócił i przeszedł przez Cieśninę Miyako w kierunku Chin.

Ćwiczenia Keen Sword i ruch okrętów

Loty odbyły się w dniu rozpoczęcia wspólnych japońsko-amerykańskich ćwiczeń Keen Sword, które potrwają do 29 października w kilku lokalizacjach w Japonii. W manewrach ma wziąć udział około 45 tys. żołnierzy Japońskich Sił Samoobrony oraz 12 tys. amerykańskich wojskowych.

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Podczas ćwiczeń na poligonie na południu Kiusiu zostaną rozmieszczone japońskie pociski Type 25 klasy ziemia–okręt. Będzie to pierwsze rozmieszczenie tych pocisków poza garnizonem w prefekturze Kumamoto od czasu ich dostarczenia tam wcześniej w tym roku. Ich deklarowany zasięg wynosi około 1 tys. kilometrów.

Japońskie Ministerstwo Obrony poinformowało również o ruchu siedmiu chińskich okrętów wojskowych. W szczególności okręt rozpoznawczy Yuhengxing przemieszczał się przez Cieśninę Osumi na Ocean Spokojny, a Kaiyangxing przeszedł przez Cieśninę Miyako. Japońskie wojsko odnotowało także niszczyciel Qiqihar oraz okręt wsparcia bojowego Hulunhu, przeznaczony do zaopatrywania lotniskowcowych grup uderzeniowych.

Wcześniej Japonia informowała, że chiński lotniskowiec Liaoning wraz z trzema okrętami eskorty przeszedł przez Cieśninę Miyako na Ocean Spokojny. Tymczasem amerykańska lotniskowcowa grupa uderzeniowa pod dowództwem USS Theodore Roosevelt przybyła do Jokosuki i ma dołączyć do Keen Sword.

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