拉脱维亚重新调配了1180万欧元，用于对东部边境进行军事加固。这笔资金计划用于修建额外的反坦克壕沟、安装障碍设施以及购买传感器，其中包括用于探测无人机的传感器，LSM English报道。

壕沟和障碍设施

拉脱维亚政府周二在一次闭门会议上决定重新调配这笔资金。国防部长莱维斯·梅尔尼斯表示，这笔钱在国防部门的预算项目之间进行了重新分配。

该计划 предусматривает修建另外27公里反坦克壕沟，部署“龙牙”式障碍物，采购额外传感器并设置其他障碍。梅尔尼斯解释说，今年的预算没有为波罗的海防线的发展提供如此规模的资金，因此需要政府作出单独决定。

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部长表示，拉脱维亚正与邻国协调建设波罗的海防线。

新的监视系统

近期，拉脱维亚国家武装力量还计划沿边境安装新的监视系统。梅尔尼斯表示，这些系统将能够看到并听到边境地区正在发生的情况，更有效地发现越境者，并追踪非法越境企图。

部长称，拉脱维亚边境面临的非法移民压力并未减弱。他表示，国家边防警卫队、武装力量、警方和国民警卫队正在合作，以减少非法经由拉脱维亚前往其他欧洲国家的人数；同时，被拘留的从事非法运送移民的人员也更多了。

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