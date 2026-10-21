Łotwa przesunęła 11,8 mln euro na wojskowe umocnienie wschodniej granicy. Za te środki planuje się wykonać dodatkowe rowy przeciwczołgowe, zainstalować zapory oraz kupić sensory, w tym do wykrywania dronów, podaje LSM English.

Rowy i zapory

Łotewski rząd podjął decyzję o przesunięciu środków podczas zamkniętego posiedzenia we wtorek. Według ministra obrony Raivisa Melnisa pieniądze przesunięto między programami budżetowymi resortu obrony.

Plan przewiduje budowę kolejnych 27 kilometrów rowów przeciwczołgowych, rozmieszczenie zapór typu „zęby smoka”, zakup dodatkowych sensorów oraz instalację innych przeszkód. Melnis wyjaśnił, że tegoroczny budżet nie przewidywał finansowania na taką skalę rozwoju Bałtyckiej Linii Obrony, dlatego konieczna była odrębna decyzja rządu.

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Według ministra Łotwa koordynuje budowę Bałtyckiej Linii Obrony z sąsiednimi państwami.

Nowe systemy obserwacji

W najbliższym czasie Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne planują również zainstalować wzdłuż granicy nowe systemy obserwacji. Według Melnisa umożliwią one skuteczniejsze widzenie i słyszenie tego, co dzieje się w strefie przygranicznej, wykrywanie osób naruszających granicę oraz śledzenie prób nielegalnego przekroczenia.

Minister oświadczył, że presja nielegalnej migracji na łotewskiej granicy nie maleje. Według niego Państwowa Straż Graniczna, siły zbrojne, policja i Gwardia Narodowa współpracują, aby zmniejszyć liczbę osób, które nielegalnie przemieszczają się przez Łotwę do innych krajów Europy; zatrzymywanych jest również więcej osób zajmujących się nielegalnym przewozem migrantów.

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