Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф прибыл в Норвегию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. После Осло чиновник из США планирует посетить РФ, где надеется встретиться с президентом Владимиром Путиным и представить идеи, разработанные в тесном сотрудничестве с Украиной и европейскими партнерами.

Джаред Кушнер болен гриппом, поэтому будет участвовать в переговорах в онлайн-формате.

Об этом пишет Axios.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября посетит столицу Норвегии Осло, где проведет переговоры по поводу войны России против Украины и ситуации с безопасностью в Европе. Встреча состоится в рамках текущих дипломатических усилий с участием лидеров Украины, Норвегии и Финляндии.

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании прекратить войну. Американский лидер заявил, что, по его мнению, украинский президент не стремился к прекращению боевых действий ни сейчас, ни ранее.

Более половины украинцев — 56% — считают, что война не закончится раньше второй половины 2027 года. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы выдерживать войну столько, сколько будет необходимо.

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