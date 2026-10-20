Specjalny przedstawiciel Trumpa, Witkoff, po rozmowach w Oslo uda się do Rosji Axios

Specjalny przedstawiciel Trumpa, Steve Witkoff, przybył do Norwegii na rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi przywódcami. Po wizycie w Oslo amerykański urzędnik planuje udać się do Rosji, gdzie ma nadzieję spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem i przedstawić pomysły opracowane w ścisłej współpracy z Ukrainą i partnerami europejskimi.

Jared Kushner jest chory na grypę, dlatego weźmie udział w rozmowach w trybie online.

Informuje o tym serwis Axios.

20 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi stolicę Norwegii, Oslo, gdzie przeprowadzi rozmowy dotyczące wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Spotkanie odbędzie się w ramach bieżących działań dyplomatycznych z udziałem przywódców Ukrainy, Norwegii i Finlandii.

Europejscy przywódcy rozważają możliwość bezpośrednich rozmów z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem i omawiają dwa potencjalne scenariusze zakończenia wojny na Ukrainie. Jeden z nich przewiduje zamrożenie działań wojennych wzdłuż obecnej linii frontu, a drugi – przekazanie Rosji pozostałej części Donbasu w zamian za możliwość przystąpienia Ukrainy do NATO.

Prezydent USA Donald Trump oskarżył Władimira Zełenskiego o niechęć do zakończenia wojny. Amerykański przywódca stwierdził, że jego zdaniem prezydent Ukrainy nie dążył do zakończenia działań wojennych ani teraz, ani wcześniej.

Ponad połowa Ukraińców – 56% – uważa, że wojna nie zakończy się przed drugą połową 2027 roku. Jednocześnie 62% ankietowanych stwierdziło, że jest gotowych znosić wojnę tak długo, jak będzie to konieczne.

Czytaj nas na