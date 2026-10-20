Sędzia Jakub Iwaniec stracił immunitet w Polsce — RMF24

Sąd Najwyższy Polski pozbawił immunitetu warszawskiego sędziego Jakuba Iwańca w sprawie podejrzenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i spowodowania kolizji w miejscowości Rejowiec Fabryczny. Jak informuje RMF24, sąd zawiesił również Iwańca w wykonywaniu obowiązków i obniżył jego wynagrodzenie o 50%.

Decyzja Sądu Najwyższego

Decyzję podjęła przewodnicząca Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego Maria Szczepaniec. Jak wskazała, analiza dowodów daje podstawy, by uznać podejrzenie popełnienia przez sędziego przestępstwa za wystarczająco uzasadnione.

Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne, a obrona ma prawo je zaskarżyć. Sprawa dotyczy zdarzenia z 11 października 2025 roku w Rejowcu Fabrycznym w województwie lubelskim.

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Wersje prokuratury i obrony

Według polskiej Prokuratury Krajowej Iwaniec był tego dnia na wydarzeniu stowarzyszenia strzeleckiego, gdzie spożywał alkohol. Około godziny 21:00 został odwieziony do domu, a kilkanaście minut później zamówił pizzę z odbiorem osobistym, odebrał ją i przebywał w lokalu przez około 25 minut.

Według śledztwa w drodze do domu samochód, którym według zeznań świadka kierował sędzia, zjechał z drogi na chodnik i uderzył w drzewo. Następnie pojazd zawrócił, wyjechał na drogę i wjechał na teren posesji sędziego.

W nocy Iwaniec został przewieziony do szpitala na badania toksykologiczne. Według prokuratury około trzy godziny po zdarzeniu w jego krwi stwierdzono 1,85 promila alkoholu. Obrona sędziego utrzymuje, że nie prowadził samochodu, lecz był pasażerem. Adwokaci wskazali również osobę, która, jak twierdzą, znajdowała się za kierownicą.

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