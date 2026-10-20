В Польше судью Якуба Иванца лишили иммунитета — RMF24

Верховный суд Польши лишил иммунитета варшавского судью Якуба Иванца по делу о подозрении в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и совершении столкновения в населённом пункте Реёвец-Фабрычный. Как сообщает RMF24, суд также отстранил Иванца от исполнения обязанностей и сократил его вознаграждение на 50%.

Решение Верховного суда

Решение приняла председатель Палаты профессиональной ответственности Верховного суда Мария Щепанец. По её словам, анализ доказательств даёт основания считать подозрение в совершении судьёй преступления достаточно обоснованным.

Постановление ещё не вступило в силу, а защита имеет право его обжаловать. Дело касается события 11 октября 2025 года в Реёвце-Фабрычном Люблинского воеводства.

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Версии прокуратуры и защиты

По данным Национальной прокуратуры Польши, в тот день Иванец находился на мероприятии стрелковой ассоциации, где употреблял алкоголь. Около 21:00 его доставили домой, а через несколько минут он заказал пиццу с самовывозом, забрал её и примерно 25 минут находился в заведении.

По версии следствия, по дороге домой автомобиль, которым, согласно показаниям очевидца, управлял судья, съехал с дороги на тротуар и врезался в дерево. После этого машина развернулась, выехала на дорогу и заехала на территорию жилища судьи.

Ночью Иванца доставили в больницу для токсикологических исследований. По информации прокуратуры, примерно через три часа после инцидента в его крови зафиксировали 1,85 промилле алкоголя. Защита судьи настаивает, что он не управлял автомобилем, а был пассажиром. Адвокаты также назвали человека, который, по их словам, находился за рулём.

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