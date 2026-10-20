波兰法官雅库布·伊瓦涅茨被取消司法豁免权——RMF24

波兰最高法院在涉嫌酒后驾驶并在雷约维茨-法布雷奇内造成碰撞一案中，取消了华沙法官雅库布·伊瓦涅茨的司法豁免权。RMF24报道称，法院还暂停伊瓦涅茨履行职务，并将其薪酬削减50%。

最高法院的决定

该决定由最高法院职业责任审判庭庭长玛丽亚·什切帕涅茨作出。她表示，对证据的分析足以认定关于该法官涉嫌犯罪的指控具有充分依据。

该裁定尚未生效，辩方有权提出上诉。此案涉及2025年10月11日发生在卢布林省雷约维茨-法布雷奇内的一起事件。

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检方与辩方的说法

据波兰国家检察院称，伊瓦涅茨当天参加了一个射击协会的活动，并饮酒。约21时，他被送回家；十几分钟后，他订购了自取披萨，取餐后在该店停留了约25分钟。

根据调查人员的说法，在回家途中，这名法官驾驶的汽车——据一名目击者证词——驶离道路、开上人行道并撞上一棵树。随后，该车掉头驶回道路，并进入该法官住所的范围内。

当晚，伊瓦涅茨被送往医院接受毒理学检测。检方称，事件发生约三小时后，其血液中检测出1.85‰的酒精。该法官的辩方坚持称，他没有驾驶汽车，而是乘客。律师还指出了据称当时坐在驾驶座上的人。

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