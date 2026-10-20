RNC为美国国会选举拨款逾5000万美元——The Hill

美国共和党全国委员会（RNC）正拨款超过5000万美元，以支持该党参加众议院和参议院选举的候选人。这些资金将用于帮助共和党人在投票日前最后两周内保住国会两院的多数席位。

超过4400万美元已转拨

据The Hill报道，《纽约时报》最先报道了向支持共和党众议院和参议院候选人的机构转移资金一事。

RNC表示，从8月中旬到10月中旬，其已向全国共和党国会委员会和全国共和党参议员委员会转交超过4400万美元。RNC将这笔资金平均分配给两个委员会。

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预计还将获得至少600万美元

到下个月的选举日之前，两个委员会预计还将从RNC获得至少600万美元。该媒体指出，共和党人在筹款方面总体上拥有显著优势，但民调显示，争夺国会山多数席位的竞争将十分艰难。

根据The Hill的合作伙伴Decision Desk HQ的数据，在一项有关国会选举的全国民调中，民主党获得49.9%的支持率，共和党为42.4%。Decision Desk HQ的预测认为，民主党赢得参议院多数席位的概率为56%，共和党为44%。在众议院，民主党保住多数席位的概率为77%，共和党为23%。

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