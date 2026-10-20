RNC выделяет более $50 млн на выборы в Конгресс США — The Hill

В США Республиканский национальный комитет (RNC) выделяет более 50 млн долларов на поддержку кандидатов партии на выборах в Палату представителей и Сенат. Средства должны пойти на сохранение республиканцами большинства в обеих палатах Конгресса в течение последних двух недель перед днем голосования.

Более 44 млн долларов уже перевели

Как сообщает The Hill, издание The New York Times первым проинформировало о переводе денег структурам, занимающимся поддержкой республиканских кандидатов в Палату представителей и Сенат.

В RNC заявили, что с середины августа до середины октября передали более 44 млн долларов Национальному республиканскому комитету Конгресса и Национальному республиканскому сенаторскому комитету. RNC распределил эти средства между двумя комитетами поровну.

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Ожидается еще как минимум 6 млн долларов

До дня выборов в следующем месяце оба комитета должны получить от RNC еще как минимум 6 млн долларов. Издание отмечает, что республиканцы в целом имеют значительное преимущество в привлечении средств, однако опросы указывают на сложную борьбу за большинство на Капитолийском холме.

По данным партнеров The Hill из Decision Desk HQ, в общенациональном опросе о выборах в Конгресс демократы имеют 49,9% поддержки против 42,4% у республиканцев. Прогноз Decision Desk HQ оценивает шансы демократов получить большинство в Сенате в 56%, а республиканцев — в 44%. В Палате представителей демократы имеют 77% вероятности сохранить большинство, республиканцы — 23%.

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