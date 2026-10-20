RNC przeznacza ponad 50 mln dolarów na wybory do Kongresu USA — The Hill

W USA Republikański Komitet Narodowy (RNC) przeznacza ponad 50 mln dolarów na wsparcie kandydatów partii w wyborach do Izby Reprezentantów i Senatu. Środki mają zostać wykorzystane na utrzymanie przez republikanów większości w obu izbach Kongresu w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed dniem głosowania.

Ponad 44 mln dolarów już przekazano

Jak informuje The Hill, „The New York Times” jako pierwszy poinformował o przekazaniu pieniędzy strukturom zajmującym się wspieraniem republikańskich kandydatów do Izby Reprezentantów i Senatu.

RNC oświadczył, że od połowy sierpnia do połowy października przekazał ponad 44 mln dolarów Narodowemu Republikańskiemu Komitetowi Kongresowemu oraz Narodowemu Republikańskiemu Komitetowi Senatorskiemu. RNC rozdzielił te środki po równo między oba komitety.

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Oczekiwane jest jeszcze co najmniej 6 mln dolarów

Do dnia wyborów w przyszłym miesiącu oba komitety mają otrzymać od RNC jeszcze co najmniej 6 mln dolarów. Publikacja zauważa, że republikanie ogólnie mają znaczną przewagę w pozyskiwaniu funduszy, jednak sondaże wskazują na trudną walkę o większość na Kapitolu.

Według partnerów The Hill z Decision Desk HQ, w ogólnokrajowym sondażu dotyczącym wyborów do Kongresu demokraci mają 49,9% poparcia wobec 42,4% wśród republikanów. Prognoza Decision Desk HQ ocenia szanse demokratów na zdobycie większości w Senacie na 56%, a republikanów na 44%. W Izbie Reprezentantów demokraci mają 77% prawdopodobieństwa utrzymania większości, a republikanie — 23%.

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